Obchvat, kde se vyplatí jet klidně. Počet tragických střetů u Holic stoupá

V prosinci to bude deset let, co se Holice obchvatu dočkaly. Lidem ve městě se ulevilo, zbavili se tranzitní dopravy, ale přímo na nové čtyřkilometrové silnici je až nezvykle mnoho tragických nehod. Je pro to několik důvodů, z nichž jeden vyčnívá. Prakticky nikdo nedodržuje nejvyšší povolenou rychlost - sedmdesátku.

„Loni v létě jsme si od pardubické městské policie nechali změřit, jak jezdí řidiči po obchvatu. Výsledky jsme ani nezveřejňovali, bylo to dost hrozné. Pětadevadesát procent řidičů sedmdesátku nerespektovalo. V průměru tudy jezdí přes devadesát kilometrů v hodině,“ uvedl starosta Holic Ladislav Effenberk (ČSSD).

Důvody středeční nehody policie ještě vyšetřuje. Tragédie se stala po šestnácté hodině směrem na Vysoké Mýto, kousek od kruhového objezdu. Z Opelu Meriva po čelní srážce s kamionem zůstaly trosky (o nehodě zde).

Vyhněte se křižovatce, radí starším řidičům v autoškole

Čelní srážka dvou vozů rozhodně není typickou dopravní nehodou na holickém obchvatu. Na něm nejčastěji lidé havarují na nepříjemné křižovatce se silnicí na Dolní Roveň. Řidiči přijíždějící z vedlejší silnice mají na hranici křižovatky zastavit, což řada z nich nedělá. V kombinaci s rychlými vozy jedoucími po obchvatu to vede k vážným dopravním nehodám.

Jen loni ze sedmi havárií se zraněním na holickém čtyřkilometrovém úseku se jich pět odehrálo na tomto křížení silnic.

„Takových míst je v republice podstatně větší počet i nebezpečnějších. Je to jen o disciplíně řidičů, chybí tam ukázněnost. Pochybuju, že s tím někdo něco udělá. Je tam snížená rychlost i zabezpečená hranice křižovatky, z pohledu dopravních inženýrů tedy vše v pořádku,“ uvedl Josef Bartoníček, majitel holické autoškoly. ¨

Starším řidičům radí, aby se tomuto místu vyhnuli. „Říkám jim, když se na této křižovatce bojíte, jeďte přes Roveňsko. Je to o tři sta metrů delší, ale stoprocentně bezpečnější,“ uvedl Bartoníček. Tato trasa totiž nabízí řidičům možnost přejet nad obchvatem po silničním nadjezdu.

Když se obchvat Holic chystal, byla i ve hře možnost, že silnice z Dolní Rovně překoná obchvat po nadjezdu. To ale komplikoval fakt, že nadjezd byl potřeba i pro nedalekou železniční trať.

„Vyřešily by to dva nadjezdy, ale to by obchvat kvůli výškovým poměrům musel být dál od Holic a bylo by to dražší, což by stavbu zkomplikovalo. Nakonec byla vybrána nejekonomičtější varianta. To, že je méně bezpečná a že tam budou vznikat problémy, bylo už tehdy jasné,“ uvedl starosta.

Řidiči těžko mohou čekat, že je před nehodami na obchvatu v budoucnu ochrání nějaké nové značení či úprava křižovatky. Pomůže asi jediné - zpomalit.

Za necelých deset let se na obchvatu Holic odehrálo 51 dopravních nehod, které skončily lehkým nebo těžkým zraněním či smrtí. Nejvíce takových nehod bylo po otevření nové silnice, v posledních dvou letech počty raněných opět začaly růst.