Silničáři vyvlastnili první pozemky pro obchvat Pardubic, neznali majitele

Podle rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu by majitel získal za polnosti náhradu ve výši přes sedm tisíc korun.

“Vzhledem k tomu, že vyvlastňovaný není znám, složí vyvlastnitel uvedenou částku do úschovy k příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Pardubicích),“ stojí v rozhodnutí úřadu.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zatím vykoupilo téměř padesát pozemků, které potřebuje pro stavbu více než čtyřkilometrového obchvatu z Trnové na Dubinu.

ŘSD má další parcely i pro D35

Ve čtvrtek byl rovněž zakončen dlouhotrvající převod tří podstatně větších parcel, které ŘSD chybí pro stavbu dálnice D35. Pozemky zemědělské firmy Loučná-Dašice o rozloze více než čtyř tisíc metrů čtverečních leží na katastru Dašic.

Tímto krokem tak ŘSD získalo všechny pozemky od právnických osob, které měly na trase více než 27 kilometrů dlouhého úseku D35 z Opatovic do Ostrova své polnosti. Nadále však vede vyvlastnění s několika soukromníky. Protahuje se také výběr zhotovitelů, které první dva úseky dálnice postaví.

O tom, že bylo výběrové řízení důkladné, svědčí i fakt, že lhůtu pro podání nabídek posunuli silničáři u obou úseků hned sedmnáctkrát. Ředitelství silnic a dálnic plánovalo, že vítěze velkého tendru bude znát nejpozději do konce loňského roku. To se ovšem nestalo. Stavba by měla začít na jaře.