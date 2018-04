Zaplaťpánbůh za výhru! Pardubice přestály trápení s Chomutovem

Ne, rozhodně to nebyl nějaký oslnivý a bezchybný výkon. Z duelu s Chomutovem však hokejisté vydolovali tři body, což je v tuhle chvíli to úplně nejpodstatnější. Vždyť před vlastními fanoušky naposledy zvítězili 11. října! Tehdy porazili 4:2 Karlovy Vary; nyní týmž skóre i chomutovské Piráty.

"Věděli jsme moc dobře, že to bude náročné utkání. Poctivou prací jsme ho dovedli do vítězného konce, za což jsme hrozně rádi," řekl po zápase pardubický trenérský asistent Miloš Říha mladší.

V domácí brance dostal po spolehlivém výkonu v pátečním derby v Hradci Králové důvěru veterán Dušan Salfický, a přestože více nebezpečných situací musel řešit jeho protějšek Hanuljak, ani on se v první třetině nenudil. Piráti předváděli jednoduchý hokej a zkoušeli ho překvapit střelami z dálky.

Dopouštěli se však při tom faulů -a hned ten první dokázal potrestat nejpilněji střílející pardubický hráč Tomáš Zohorna, který po nahrávce Benáka trefil příklepem parádně levou šibenici.

Pardubice tak využily přesilovku po "nekonečné" době. V těch, které následovaly, ale už bylo všechno při starém: váhání se střelbou, téměř nulový tlak do branky, neschopnost si pořádně nahrát... Při hře pět na pět to vypadalo mnohem lépe. Do trháku mohly Pardubice jít po šancích Cetkovského a Radila, ale nic z toho nebylo. Salfický se zaskvěl třeba při dorážce chomutovského Baleje. Východočeši měli dlouho více ze hry, jenže v závěru první periody jako když utne. Najednou nevycházelo nic, hráči se hledali.

"Prvních osm deset minut jsme hráli poměrně dobře, měli jsme tam přesilovky, dali gól. Ale pak ta naše aktivita čím dál víc upadala, což trvalo do druhé třetiny, do níž jsme špatně vstoupili," podotkl Říha mladší.

V jejím úvodu hráli Piráti přesilovku pět na tři a Balej svoje předchozí zaváhání dokonale napravil. Pak přišla neuvěřitelná série zakázaných uvolnění, ofsajdů a do hlediště odražených puků, která hru rozkouskovala. Při následném vyloučení Vašíčka stačilo Chomutovským jen pár vteřin, aby přesilovku zúročili. Trefný švihl odraženým pukem pod horní tyčku a Chomutov rázem 2:1 vedl!

Z útlumu se Pardubice naštěstí dostaly gólovou akcí dvojice Nosek - Kousal a vzápětí udeřily znovu, když Sýkora nasměroval do brány ideální pas od Endála. Druhá třetina se pak až na výjimky dohrávala před Hanuljakem a ve třetí už Dynamo vývoj víceméně kontrolovalo. Navrch pohrdlo několika dalšími slibnými příležitostmi.

Další extraligový zápas sehrají pardubičtí hokejisté už zítra, kdy zajíždějí na led libereckých Bílých Tygrů. Úvodní buly je naplánováno na 18.30.

Pardubičtí hokejisté včera lehce vylepšili tristní bilanci uplynulých týdnů na dvě výhry z deseti zápasů.