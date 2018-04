Kdosi věděl o puči v ČSSD už před měsícem. Podrobnosti napsal na web

Bezmála už měsíc je na diskusním serveru o Svitavách vyvěšen příspěvek, který popisuje zákulisí chystaného stranického puče Haškova křídla ve špičkách sociální demokracie. Ukázalo se, že pisatel měl v mnoha svých tvrzeních pravdu.

Už šestého října se na serveru diskutuj.zwittau.cz čtenáři mohli dočíst, jakým způsobem chce místopředseda ČSSD Michal Hašek po volbách svrhnout předsedu strany Bohuslava Sobotku a postavit vládu s podporou Zemana.

To by ještě nebylo tak překvapivé, neboť boje mezi oběma křídly ČSSD nebyly žádným tajemstvím. Anonymní pisatel ovšem uváděl podrobnosti, například tvrdil, že Jeroným Tejc, který byl příznivcem předsedy strany, se připojil k Haškovi a chce mu s pučem pomáhat.

"Tento mladý nadějný poslanec se dlouho prezentoval jako pravá ruka Slávka Sobotky. Na jižní Moravě měl krýt předsedovi záda a držet komunikaci s celým regionem. Už počátkem roku ale začal projevovat větší ambice. Ty ho nakonec dovedly do protisobotkovského tábora. Michal Hašek mu slíbil post prvního vicepremiéra ve své vládě," uvedl pisatel.

Tejc se svěřil už na pijatyce, že míří výš

Dokonce tvrdil, že Tejc se prý "na jedné pijatyce před malým publikem" svěřil, že míří výš.

"Se Sobotkou by prý musel léta čekat na svoji šanci. S Michalem je to jiné. Pomůže mu zaříznout Slávka, to Michala hodně oslabí, výhledově ho to stejně zničí a on, Jeroným, se pak stane hlavním lídrem socdem."

Tejce si přitom po volbách sociálnědemokratičtí poslanci zvolili za předsedu poslaneckého klubu.

Zpráva byla překopírovaná z mailu od neznámého autora, který informace rozesílal některým členům v ČSSD. A někdo z těch, kteří mail dostali, jej na webu zveřejnil.

Bývalý poslanec ze Svitavska Václav Neubauer z ČSSD anonymní zprávu nedostal. Teď ale soudí, že pisatel věděl víc než on.

"Zní to pravdivě. Právě role Jeronýma Tejce mne velmi překvapila. Kdo to mohl předvídat? Vycházel jsem s ním dobře, ale do vyšší zákulisní hry jsem neviděl. Je to pro mě nepříjemné vystřízlivění," uvedl Neubauer.

Poslanec ČSSD Jan Chvojka, který patří k příznivcům Sobotky, dostal mailů od stejného autora víc.

"Přišly mi tři nebo čtyři maily od subjektu ´pravda o michalovi´. Zdá se, že šlo o člověka z jižní Moravy. Samozřejmě o boji obou křídel věděl každý, stačí číst noviny, ale maily obsahovaly i detaily. Ukázalo se, že jeho informace byly plus minus pravdivé. Bylo to varování," řekl Chvojka.

Pátrání po informovaném zdroji je zatím bezvýsledné

Podle anonymního pisatele se už v září uskutečnila řada schůzek spiklenců.

"Nejen v luxusních pražských hotelech. A chodí na ně daleko širší publikum, včetně ministrů Rusnokovy vlády, kteří kdysi patřili mezi naše spolustraníky. Probírá se tam taktika před klíčovými politickými událostmi. Koordinuje se postup. Přidělují se úkoly. Cílem je pomocí zákulisních tlaků přinutit sociální demokracii, aby se přestala chovat jako samostatná strana. Aby se stala loutkovou stranou, kterou budou ovládat nikým nezvolení lidé a obchodníci z okolí prezidenta Zemana," napsal anonym, kterému prý šlo především o to, aby se ČSSD sjednotila.

"Vím, že po pisateli se pátralo, zkoušelo se zjistit, kdo má k těmto informacím přístup, ale nezjistilo se nic," uvedl Chvojka.