O dostihovou dráhu se postarají pardubičtí údržbáři, dostane miliony

"I když je peněz málo a musíme hledat rezervy, toto je nutné udělat. Letos byla kvalita dráhy často kritizována, takže se to pokusíme vylepšit," uvedl náměstek primátorky Jiří Rozinek po čtvrtečním zasedání představenstva Dostihového spolku, jehož je členem.

Není to jediná změna. Nově se o trať budou místo zaměstnanců spolku starat pracovníci Služeb města. "Spolek si bude práci na dráze u služeb objednávat. Věříme, že i to se podepíše pod jejím lepším stavem," uvedl Rozinek.

O dráze závodiště se mluvilo pár dnů před Velkou pardubickou, když se na trávě objevily vypálené skvrny.

Ovšem bývalý šéf Dostihového spolku Miroslav Petráň si to nemyslí. Podle něj se musí o trasu Velké pardubické starat odborníci.

"Je to, jako kdyby se Služby města začaly starat o led v ČEZ Areně. Je to vysoce odborná věc, kterou nemůže dělat každý. Uvidíme, jak to bude fungovat, mám trochu obavy," uvedl poslanec za Věci veřejné, který je se současnými šéfy spolku na kordy.

Hlavním důvodem je financování společnosti. Petráň upozorňuje, že jeho nástupci nedokážou sehnat na dostihy sponzory, naopak nový předseda představenstva Dostihového spolku Jan Němec říká, že za starého vedení se špatně hospodařilo.

"Zjistili jsme, že naši předchůdci nevymáhali všechny pohledávky, proto jsme podali trestní oznámení na neznámého pachatele," říká Němec.

Petráň se hájí, že ve spolku nic neukradl. "Je tam kumulovaná ztráta, a ne zlodějna." (více o sporech čtěte také zde)