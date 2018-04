Poslanec ODS chce zůstat děkanem univerzity. Rektor mu to vymlouvá

16:15 , aktualizováno 16:55

Debata rektora Univerzity Pardubice Miroslava Ludwiga s děkanem Simeonem Karamazovem zatím žádný výsledek nepřinesla. Rektor si šéfa elektronické fakulty pozval poté, co byl Karamazov zvolen za ODS do parlamentu. Vzápětí se totiž nechal slyšet, že by rád vykonával obě funkce: děkana i poslance.