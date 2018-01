Rok 2018. Stavba dálnice, noví radní i letištní hala

Jsou to resty staré deset i dvacet let. Svitavy chtějí začít rekonstruovat koupaliště za 150 milionů korun, kraj hodlá spustit budování centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici za více než 300 milionů.

A Východočeské muzeum začne stavět depozitář za 94 milionů korun, díky kterému se uvolní prostory na pardubickém zámku.

Stavba hlavního tahu na Moravu bude pokračovat. Prozatím stojí u opatovické křižovatky.

Začne také největší a nejdražší stavební akci příštího roku v Pardubickém kraji, která je také ta nejdéle odkládaná. Na jaře by měli začít stavbaři budovat 27 kilometrů dlouhou dálnici D35, která spojí Opatovice nad Labem s Ostrovem u Vysokého Mýta.

Šampaňským po poklepání na základní kámen by však politici měli šetřit. Staví se (pokud se tedy opravdu stavět začne) totiž hodinu po dvanácté, situace na hlavní tepně Pardubického kraje, silnici I/35, je zoufalá a otevření dálnice nelze čekat dříve než v roce 2021.

Navíc dálnice vyústí před Vysoké Mýto, které patří k bezkonkurenčně nejvíce zkoušeným městům tranzitní dopravou v Pardubickém kraji. Dálnice D35 zatím končí na opatovické křižovatce. Na ní je sice již téměř dva roky dokončené třetí patro, to ovšem řidiči využívat nemohou.

Během pár dní začne fungovat nový terminál

Na jednu z novinek se lidé už mohou pomalu chystat.Na spadnutí je totiž otevření nového letištního terminálu v Pardubicích. Stavba za 256 milionů korun se nyní testuje ve zkušebním provozu. Podle předběžných odhadů by se slavnostní otevření mělo konat 17. ledna a hned poté by měl začít normálně sloužit.

„Terminál je moderní a účelný, s kapacitou na odbavení dvou letadel najednou, přímo u stojánek pro velká dopravní letadla. Co se týká provozních a bezpečnostních technologií, je srovnatelný i s pražským letištěm,“ uvedla Hana Šmejkalová, ředitelka civilní části pardubického letiště.

Díky vyhlídce na moderní odbavení cestujících se letišti podařilo získat nové dopravce. Kromě ruských cestovních kanceláří létajících z Pardubic do Petrohradu, Samary, Jekatěrinburgu, Ufy a Kazaně od září funguje linka Ryanairu do Londýna a od října linka firmy Red Wings do Moskvy.

Pardubické letiště nově začne nabízet spojení i na Pyrenejský poloostrov. Navíc společnost Ryanair bude už z nového terminálu létat od jara do španělského města Alicante, které leží na pobřeží Středozemního moře nedaleko Valencie.

„Společnost Ryanair představuje novou linku Pardubice - Alicante, která bude operována dvakrát týdně od března 2018, jako součást letního letového řádu,“ uvedla Olga Pawlonka, manažerka Ryanairu pro prodej a marketing.



Pardubice se dočkají bazénu i sjezdu ke Globusu

V roce 2018 chce pardubická radnice postavit vedle plaveckého areálu nový pětadvacetimetrový bazén za 50 milionů korun, protože stávající dráhy v současné padesátce už nestačily.

Řidičům by měla pomoci dostavba křižovatky ke Globusu v Ohrazenicích. Nepřehlédnutelnou novinkou by pak měla být nová výšková budova na Masarykově náměstí vedle ČSOB Pojišťovny.



Kraj hostí basketbalisty i dětskou olympiádu

Čeští basketbalisté se dvakrát představí v Pardubicích.

Fanoušci basketbalu a české reprezentace se mohou těšit na přelom června a července. V pardubické aréně se uskuteční dvě utkání reprezentace v kvalifikaci o Mistrovství světa v basketbalu. Nejdříve - 29. června - bude soupeřem českých basketbalistů Finsko, 2. července pak nastoupí proti výběru Bulharska.



Už 28. ledna začne VIII. zimní olympiáda dětí a mládeže.Pořadatelé vypsali 11 sportovních soutěží, které se odehrají na sedmi sportovištích. Slavnostní zahájení se uskuteční v pardubické Tipsport areně a zakončení 2. února na zimním stadionu v České Třebové. Olympijský dům bude v Evropském školicím centru v Litomyšli.

Památky v novém: Slatiňany, Pardubice, možná i Litomyšl

Zamek ve Slatiňanech prochází od minulého roku rekonstrukcí..

Rekonstrukce slatiňanského zámku začala už v roce 2017 a letos by měla být z větší části hotová. „Osobně bych byl rád, kdyby se podařilo opravit v roce 2018 celý fasádní plášť, ale spíše si myslím, že se to protáhne až do další stavební sezony,“ uvedl kastelán slatiňanského zámku Jaroslav Bušta.

Peněz na obnovu by se mohl dočkat i litomyšlský renesanční zámek zapsaný na Seznam UNESCO. O čtvrt miliardy teprve žádá, jeho šance ale díky dalším penězům nalitým do dotačního programu vrostly. „Doufáme, že by to mohlo dopadnout,“ řekla kastelánka Zdeňka Kalová.

Smetanova Litomyšl pořádá 60. ročník festivalu

Program jubilejního ročníku Národního festivalu Smetanova Litomyšl sice bude slavnostně představen až v půlce ledna v pražském Rudolfinu, některé jeho pořady však již organizátoři odtajnili.

Jedním z taháků jubilejní Smetanovy Litomyšle bude vystoupení Adama Plachetky.

Do Litomyšle přivezou Javiera Camarenu, mexického tenoristu světového jména. Recitál bude mít Adam Plachetka, Česká filharmonie bude hrát Smetanu, Janáčka, Dvořáka, Suka a kantátu Český poutník, zkomponovanou soudobými českými autory na objednávku festivalu, pražské Národní divadlo uvede premiéru nové inscenace Smetanovy Libuše.

Budou komunální volby, změní se starostové

V tradičním říjnovém termínu se budou konat komunální volby a lidé si také vyberou třetinu senátorů. Bude zajímavé sledovat, zda hnutí ANO potvrdí své pozice a ovládne i radnice.

V kraji přitom zatím na regionální úrovni příliš nebodovalo. Po krajských volbách, které strana Andreje Babiše vyhrála jen velmi těsně, muselo ANO do opozice a z velkých radnic v kraji má partaj hlavní slovo pouze v Pardubicích. Nejen tam se tak dá očekávat poměrně vyhrocená kampaň a souboj ANO proti zbytku stran.



Oslava výročí sta let od založení Československé republiky

Hned po volbách 28. října si bude celá země připomínat výročí 100 let od založení Československa. Kromě velkolepých oslav, které bude hostit Praha, se na připomínku významného dne chystají i regiony, kraj nevyjímaje.

Připravena bude celá řada akcí a setkání. „Jednotlivé kraje se připravují na oslavy 100 let republiky, každý se svým vlastním programem a akcemi. Spojit by nás ale mohl projekt Stavby století republiky 1918-2018,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.