Nominace v pardubické ČSSD dopadly podle tajně pořízených nahrávek

Tichý byl jedničkou do krajských voleb za pardubický okres zvolen na sobotní nominační konferenci ČSSD. Na druhém místě je Zdeněk Křišťál. Na samotném výčtu kandidátů by nebylo nic divného, pokud by jej už dopředu nepředpověděl pardubický podnikatel Libor Joska.

"Ručím za to, že Tichý bude o víkendu zvolen lídrem a dvojkou bude Zdenek Křišťál, jak říkal Petržílek," uvedl podnikatel minulý týden v rozhovoru pro MF DNES.

Jednatel stavební firmy Chládek a Tintěra Libor Joska proslul zveřejněním tajně pořízených nahrávek s bývalým krajským místopředsedou Miroslavem Petržílkem. Chtěl poukázat na korupční prostředí, které vládne v ČSSD.

Na nahrávkách se bývalý místopředseda Petržílek chlubil, jak dokáže díky účelově založeným organizacím ovládat život ve straně a jak ho nic nezastaví před plánem udělat z Jana Tichého hejtmana, aby mohl s jeho pomocí dál pokračovat v korupčních praktikách.

"Pan Joska má asi křišťálovou kouli"

Leckdo by mohl namítnout, že Joska jen uhodl nejvhodnějšího kandidáta. Jenže Tichý má za sebou v pozici náměstka hejtmana několik přehmatů. Nepovedla se mu organizace dopravy ve spolupráci s firmou Oredo, stejně tak mu lidé nemohou zapomenout rušení železničních spojů a tratí.

Zveřejnění nahrávek Petržílka stálo křeslo funkcionáře i členství ve straně. Navíc ho vyšetřuje policie. Jeho plány však nyní vycházejí do puntíku, ačkoliv si to vedení strany nechce připustit. "Pan Joska má asi křišťálovou kouli, když dokáže předpovědět, kdo bude nominován do krajských voleb," uvedl mluvčí strany Miloslav Kučera.

Ani samotná sobotní nominační konference neměla hladký průběh. Nemohlo na ní hlasovat osm delegátů. Shodou okolností těch, kteří pocházejí z organizace, již vede Markéta Tauberová. Tu nedávno hejtman Radko Martínek sesadil z křesla náměstkyně zodpovědné za zdravotnictví.

"Organizace, které předsedá Tauberová, se nesešla v dostatečném počtu a neměla na programu volbu delegátů. Musíme měřit všem stejným metrem," řekl Kučera.

Svoboda: Ve straně si jdou po krku

Důvod, proč nakonec nemohli zvolení delegáti hlasovat, však přijde podivný jinému kandidátovi na hejtmana, řediteli pardubické záchranky Pavlu Svobodovi.

"Prý jedna schůze nebyla svolána v souladu se stanovami. Spíše to samo o sobě mluví o tom, jak si jdou ve straně po krku," řekl Svoboda, který sám nakonec skončil až na samém konci nominační listiny.

Svoboda se netají tím, že aktivity podnikatele Josky, který zveřejnil nahrávky, na kterých bývalý funkcionář ČSSD bez obalu mluví o korupčních praktikách, považuje za přínosné. "Můžeme se bavit o tom, zdali je tajné nahrávání fér nebo nefér, ale pravda je, že bez toho podobné levárny nevymýtíme," řekl.

Jan Tichý nebral telefon a nereagoval na SMS a do uzávěrky novin se k věci nevyjádřil.