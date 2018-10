Noc vědců lidem nabídne zvukovou show na pardubické univerzitě

Volby do obecních zastupitelstev a do Senátu PČR se konají 5. a 6. října. V pátek se volí od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Kompletní seznamy kandidátů jednotlivých obcí v Pardubickém kraji podle okresů:

Do Senátu se v Pardubickém kraji volí v obvodu č.50 - Svitavy a v obvodu č.44 - Chrudim, který velkou částí zasahuje i do Kraje Vysočina. Druhé kolo senátních voleb proběhne 12. a 13. října v případě, že žádný kandidát nezíská nadpoloviční většinu v kole prvním.