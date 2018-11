Srážka vlaku s člověkem omezuje provoz na koridoru u Pardubic

Nehoda se stala dnes krátce před sedmnáctou hodinou, uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Expres jedoucí z Budapešti do Prahy srazil člověka v místech, kam je vstup zakázán.

Některé vlaky směřující přes Pardubice do Prahy a v opačném směru zamířily do svých cílů přes Havlíčkův Brod a Hradec Králové. Doprava v úseku bude omezena asi do 19. hodiny.

„Od 17:20 hod. je provoz v úseku Pardubice hl.n. - Přelouč veden sníženou rychlostí po jedné ze dvou traťových kolejí,“ uvedly na svém webu, kde je také možné sledovat aktuální stav, České dráhy.

Odklonem musely zatím tři dálkové vlaky, jejich počet může narůstat stejně jako případné zpoždění spojů.