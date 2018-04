Není nabubřelá, brání architekt novou budovu radnice v Přelouči

Už nyní se objevují hlasy, že je budova na devítitisícové město příliš velkorysá. "Ta budova není žádná exhibice. Je to budova pro úředníky, takže by neměla být nabubřelá. Podstatné je, že radnicí prostupuje atrium, které naplňuje budovu denním světlem. To je příjemnější než umělé osvětlení," hájí dílo architekt.

Některým obyvatelům se zdá budova zbytečně velkorysá v době, kdy si města opasky spíš utahují. A Přelouč vytáhne 100 milionů korun a nechá si postavit novou.

Tito lidé by se měli zajít podívat do prostor, které nyní radnice opouští. Kdokoli tam přišel, byl rozčarován a pobouřen, v jakém je stavu. Vzhledem k návštěvníkům radnice jsou stávající prostory hrozné. Tedy sociální zařízení, schodiště, nevyhovuje ani požární ochraně. A navíc úředníci potřebují důstojné prostory. Myslím si, že radnice svým způsobem reprezentuje město a Přelouč si slušnou radnici zaslouží.

Jak dlouho jste na návrhu přeloučské radnice pracoval?

Je to návrh staršího data. Zhruba před pěti lety. Zpracovávala se však i varianta opravit stávající radnici. To se ale ukázalo jako téměř nemožné. Třeba bezbariérovost nebylo možné zaručit.

Milan Košař Podle návrhů pětašedesátiletého architekta se kromě přeloučské radnice proměnilo sídlo starosty v Holicích či Vysokém Mýtě. Je podepsaný také pod architektonickým řešením Mlékárny v Hlinsku nebo holickým gymnáziem. V Pardubicích vytvořil Pyramidu na třídě Míru.

Říkáte, že jste se k návrhu vracel. Co jste musel oprášit?

Původně se nepočítalo, že tady bude sídlo policie, nepočítalo se se suterénem, kde jsou nyní archivy. Mezitím narostl i počet úředníků, takže se musela budova zvednout o jedno podlaží.

Neuškodilo právě to podlaží navíc?

To v žádném případě. Poslední patro je zkosené a prosklené a ono zkosení bude navazovat a reagovat na střechy, které jsou v okolí. Navíc jsem rád, že se podařilo přesvědčit vedení města o pěší zóně. Je sice kratičká, ale silnice to nezůstala a to beru jako velký klad. Ten předprostor před radnicí je klidnější a důstojnější.

Jste takřka dvorním architektem Přelouče. Co by se zde dalo ještě vylepšit?

To nezáleží na mně, ale na vedení města a investicích. Ale myslím, že by si Přelouč zasloužila upravit náměstí. To je pořád v takové totalitní podobě.

Co máte konkrétně na mysli?

Je třeba dát úpravu parteru. Předláždit náměstí. Mohla by tu být nějaká vodní plocha a drobná architektura.