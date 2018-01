V nemocnicích kraje už nouzový režim nehrozí, lékaři stáhnou výpovědi

Od února se mzdové tarify zvýší pro lékaře i zdravotní sestry o deset procent. Nezdravotníci dostanou přidáno pět procent. Dohodu schválilo dvanáct odborových organizací, na vyjádření třinácté odborové organizace se ještě čeká.

Lékaři slíbili, že vezmou zpět své výpovědi smluv, na jejichž základě zajišťují péči o svátcích či v noci.

„Lékaři přislíbili stažení výpovědí z dohod o provedení činnosti. To znamená, že zdravotní péče v pěti krajských nemocnicích bude nadále zajištěna v plném rozsahu jako dosud,“ uvedl tiskový mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Dušan Korel.

Výpovědi podalo přes sto lékařů v pardubické nemocnici, desítky lékařů z nemocnic v Chrudimi, Ústí nad Orlicí i Svitavách zvolily stejný postup. Odboráři tvrdí, že vedení nemocnic vyšli vstříc.

„Lékaři opět ustoupili ze svých požadavků v zájmu zachování dostupnosti péče pro pacienty,“ uvedl předseda Lékařského odborového klubu v Pardubickém kraji Jaroslav Krsička. Lékaři totiž požadovali, aby byli placeni za přesčasovou práci a nemuseli s nemocnicí uzavírat dohody o pracovní činnosti.

Ještě minulý týden vedení nemocnic varovalo, že desetiprocentní zvýšení mezd pro lékaře místo navržených osmi procent by společnost nemusela zvládnout. „Bylo by to 25 až 30 milionů korun měsíčně navíc,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.