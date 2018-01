Lékaři vypovídají služby v nemocnicích kraje, vedení chystá omezení péče

Velký počet lékařů ve čtyřech z pěti nemocnic Pardubického kraje vypovědělo smlouvy, na jejichž základě zajišťují péči o svátcích či v noci.

Manažeři chystají nový režim, jak situaci zvládnout, který by však na startu znamenal pro pacienty četná omezení. Ani jedna z obou stran sporu nemá na vyhrocení sporu zájem. Klíčové jednání odborů s vedením nemocnic se uskuteční v úterý 16. ledna.

Nemocnice Pardubického kraje nabízí lékařům osmiprocentní navýšení platů, ti ale žádají deset procent. To nemocnice odmítá s tím, že by jí to ekonomicky poslalo ke dnu.

„Bylo by to 25 až 30 milionů korun měsíčně navíc,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Přesto sto lékařů v pardubické nemocnice z více než tří set v reakci na to vypovědělo takzvanou dohodu o pracovní činnosti, na jejíž základě zajišťují služby. Desítky lékařů z nemocnic v Chrudimi, Ústí nad Orlicí i Svitavách zvolilo stejný postup.

„Vnímám to jako nátlakovou akci, aby lékaři dosáhli svých požadavků,“ uvedl Gottvald. Přesto generální ředitel doufá v dohodu s odbory. „Žádná strana, ani oni, nechtějí dovést tuto společnost do stavu, že jí to ekonomicky i provozně postihne,“ dodal.

Odbory se ke sporům nechtějí vyjadřovat. Slíbily, že jednání nebudou komentovat. „Do úterý se vyjadřovat nemohu,“ uvedl anesteziolog orlickoústecké nemocnice Jaroslav Krsička, který je šéfem Lékařského odborového klubu v kraji.

Politici do sporu zatím nezasahují. „Nyní jsem v očekávání klíčového jednání, které se uskuteční již 16. ledna. Pevně věřím, že se tedy už začátkem příštího týdne společnost se zástupci odborů na podmínkách dohodne a pacient tak nepocítí v provozu nemocnic žádné omezující zásahy,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Dočasně mohou být odkládány plánované operace

Vedení nemocnic se už připravuje na to, jak zajistit chod oddělení i poté, co dohody s lékaři padnou. Změny by pacienti pocítili pravděpodobně už v závěru příštího týdne.

„Jsme nuceni využít veškeré možnosti a opatření v souladu se zákoníkem práce, aby byl zachován provoz nemocnic a plně zajištěna neodkladná péče o urgentní a život ohrožující stavy obyvatel našeho kraje. Na přechodné období však může dojít k odložení některých plánovaných operací,“ uvedl Gottvald.

Předpokládá, že po jednom či dvou týdnech se provoz nemocnice opět vrátí do normálu. „Zmíněný čas je potřeba na zavedení změn v režimu práce.“

Nemocnice Pardubického kraje plánuje zavedení dvanáctihodinových směn v kombinaci s přesčasovou prací a s tím, že lékaři budou nastupovat do práce postupně. Představovalo by to převrat zvyklostí v chodu oddělení. To vše se dá zároveň číst i jako tlak na lékaře, aby spor nehnali na ostří nože.

Jak velké restrikce by to znamenalo, pravděpodobně přesně neví ani vedení nemocnice. Záleží i na tom, kolik výpovědí a za kterých oddělení od lékařů nakonec přijde.

Velká část oddělení pardubické nemocnice by mohla nový režim ustát. Mnohem horší by byla situace v menších nemocnicích, které bojují už dnes s nedostatkem lékařů. Pro zajištění směn je totiž zapotřebí více lékařů. „Tam by se to skládalo mnohem hůř,“ připustil Gottvald.

„V tomto týdnu obdrží odbory další naše nabídky. Věříme, že by mohly vést k nalezení společné shody a pokračování provozu nemocnic v dosavadních režimech,“ uvedl Gottvald.