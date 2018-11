Kraj dal důvěru šéfům nemocnic, ve funkci mají zůstat šest let

V době lékařských protestů v roce 2011 se radní Pardubického kraje rozhodli udělat z šéfa odborářů Tomáše Gottvalda ředitele pardubické nemocnice. Byl to docela průhledný manévr, jak neutralizovat hrozící stávku.

Gottvald na místě šéfa pardubické a posléze všech pěti krajských nemocnic ale vydržel sedm let. A nejen to, získal spolu se svým náměstkem Vladimírem Ningrem nyní důrazné ujištění, že se s nimi počítá i nadále. Radní je totiž v říjnu jmenovali od roku 2020 na dalších pět let do jejich funkcí.

Chtějí prý tak stabilizovat nemocnice. Třetího člena představenstva nyní hledají ve výběrovém řízení.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) uvedl, že rozhodnutí už dopředu podržet manažery v jejich funkcích podpořila krajská koalice, kterou vedle ČSSD tvoří i Koalice pro Pardubický kraj, ODS a STAN.

„V nemocnicích začaly chodit zaručené zprávy o tom, že se chystá výměna celého představenstva, chtěli jsme vyvrátit jakékoliv pochybnosti, a naopak výrazným způsobem posílit jejich mandát a vyslat signál, že žádné změny se nechystají. Obecně jsme s nimi velmi spokojeni bez ohledu na to, jestli jde o hejtmana, prvního náměstka nebo radního pro zdravotnictví,“ řekl hejtman.

I proto podle něj nemá smysl vypisovat na tyto posty výběrové řízení. „Byla o tom informovaná i opozice a neshledala námitek,“ uvedl hejtman.

To ovšem opoziční ANO popírá. „Nic o tom nevím, jsem překvapený,“ uvedl šéf zastupitelského klubu ANO Jan Procházka.

Podle stanov společnosti je funkční období členů představenstva pětileté a Ninger i Gottvald mají platnou smlouvu do konce roku 2019. Jak politikům napsali úředníci, „neexistuje žádný zákonný důvod pro uzavírání nových smluv“. Radní se je proto rozhodli „pouze“ jmenovat na další pětileté období.

Kdo bude v čele nemocnic, je důležité, v následujících šesti letech půjdou do nemocnic historicky největší peníze z krajského rozpočtu. Jenom investice do nových centrálních příjmů v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí budou stát i s vybavením přes dvě miliardy korun. Další stamiliony pohltí projekt elektronického zdravotnictví.

Ředitelé nemocnic musí poslouchat

I když by teoreticky měli mít manažeři akciové společnosti při řízení volné ruce, politici jim do řízení nemocnic přímo zasahují. Často jde o drobnosti, třeba když hejtman ze dne na den nařídí nemocnici přestat vybírat od pacientů poplatky za televizi, jako se to stalo letos v červnu v Chrudimi. Ale jde i o věci zásadní.

Letos hejtman požádal nemocnici o zrušení výběrového řízení na stavbu nového pavilonu psychiatrie v Pardubicích kvůli podezření, že se uchazeči o zakázku spolu domlouvali. Tím to ale neskončilo. Radní vzápětí rozhodli, že novou soutěž už nebude vypisovat nemocnice, ale kraj. Netolický k tomu říká, že manažeři žádné pochybení neudělali.

Radní rozhodli o novém jmenování manažerů na jednání, na kterém mluvili i o případu poškození zdraví osmiletého chlapce v pardubické nemocnici, jehož rodina požaduje odškodnění ve výši 22 milionů korun.

„Je to shoda okolností, jde o problém zdravotní, v žádném případě za to nemůže představenstvo,“ uvedl Netolický.

Nemocnice Pardubického kraje má roční obrat více než čtyři miliardy korun a zhruba 4 600 zaměstnanců. Tvoří ji nemocnice v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Svitavách a v Litomyšli.