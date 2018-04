Ještě plavky a budeš jak Borat, popichovali kapitána vousatí fotbalisté

Opřený o zábradlí čekal v mrazivém odpoledni fotbalový obránce Pavel Němeček, až přijde zbytek spoluhráčů na jeden z posledních tréninků před vytouženým volnem.

Hlavu mu přitom nezahřívala jen čepice, ale na tváři i strniště, které si jednatřicetiletý bek nechal vyrůst v rámci projektu Movember.

"Řekli jsme si s klukama, že do akce půjdeme jako tým, jelikož je to pro dobrou věc. Těm mladým klukům to moc neroste, a tak mají jen pár chlupů," řekl s úsměvem zkušený Němeček pro kterého, není zarostlá tvář ničím neobvyklým.

"Už se těším, až to shodím. Ale na druhou stranu se zase tak vehementně neholím. Tak jednou za čtrnáct dní a ani ne žiletkou, ale strojkem na vlasy. Teď, aby rozdíl bylo vidět, se vlastně holím i častěji," dodal Němeček.

S nápadem přišel do kabiny kapitán Kudrna

Vedle něho si dlouhou chvíli před zahájením tréninku zkracovala kopáním přes zábradlí čtveřice, jejíž porosty bily do očí i z uctivé vzdálenosti. Jedním z výrazně kníratých fotbalistů byl i kapitán mužstva Petr Kudrna.

"Hnutí jsem sice zaregistroval už minulý rok, ale nakonec jsme se přidali až letos. Ale nečekal jsem, že se akce chytne a že to budeme držet všichni v týmu," popsal vznik myšlenky Kudrna. S nápadem pak šel za svými staršími spoluhráči.

"Řekl jsem o tom klukům jako Luďa (brankář Luděk Frydrych) a Jeřáb (záložník Jan Jeřábek), kterým to zaprvé roste a s nimiž se nějakým způsobem více kamarádím. Zkoušel jsem už loni s Luďou, že se vůbec nebudeme holit celou zimní přípravu, takže pak jsme byli oba dva jako Rumcajsi. Celý tým do toho šel v podstatě na základě jeho iniciativy. No a pak jsme k tomu uvrtali i trenéry a realizační tým," řekl k postupnému zapojení mančaftu čtyřiadvacetiletý Kudrna, který svoji chloubu upravil do netradičního vzhledu.

"Už mi knír leze do pusy, takže uvítám neděli, až to budu moci oholit. Ale jinak jsem si dělal srandu, že si to nechám růst a vyholené jako kšandy v podstatě až po břicho. Inspiraci, jak knír udržovat, jsem hledal i na internetu. Když jdu třeba na nákup, tak se pokladní dívá, jestli jsem normální a nejsem blázen, když vidí, co mám na hubě," žertoval Kudrna.

Spoluhráči mu přitom doporučili, aby si výtvor nechal i na léto. Pokud by přidal i trefné plavky, vypadal by prý jako slavný Borat.

Knírek se přimalovával i lihovým fixem

Gólman Luděk Frydrych knír běžně nenosí. Z provizorní výzdoby tváře není jeho blízké okolí zrovna příliš nadšené.

"Hlavně přítelkyně bude ráda, až to půjde dolů. Říkala mi, že jsem slizký," prohlásil s úsměvem Frydrych, který v uvolněném tréninkovém režimu opustil místo mezi třemi tyčemi a otestoval své útočné vlohy.

Ty prokázal mladý štírek Dominik Fusek, jehož osmnáctiletá tvář přílišnému růstu vousů zatím nesvědčí.

"Neroste mi to tolik, jako starším klukům. Něco tam ale mám. Když jsme měli rozlučku, tak mi trenér knír namaloval lihovkou. Ve škole si mě brali hodně do pusy, ale co mi přesně říkali, radši nebudu zveřejňovat. Každopádně na mě koukali blbě," prohlásil pobaveně Fusek.

O patrně největší propagaci se postaral kanonýr Lukáš Rešetár. Ten s mužstvem sice tréninky před zimní pauzou neabsolvoval, ale v minulém týdnu ho mohli s jeho "mrožem" vidět diváci v televizi, když v barvách Chrudimi bojoval v UEFA Futsal Cupu.