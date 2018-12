Muž před servisem na Pardubicku vykládal auta, umačkala jej plošina

Neštěstí se stalo ve čtvrtek u servisu a prodejny Caravan Centrum Pardubice ve Stéblové. Z pod návěsu museli dvaačtyřicetiletého muže vyprostit hasiči pomocí hydraulického zařízení.

„Zraněný byl ihned předán do péče zdravotníků. I přes okamžitou pomoc ale muž na následky svého zranění na místě zemřel,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Jednatel firmy, u které se nehoda stala, odmítá jakékoliv porušení bezpečnostních předpisů ze strany servisu.

„Stalo se to vedle našeho servisu na veřejné komunikaci, nikoliv v areálu. Bohužel to byla jeho vlastní chyba při vykládce aut, než jsme je měli přijmout. Vlezl do míst, kde s plošinou manipulovat neměl,“ říká k čtvrtečnímu neštěstí jednatel firmy Petr Tesner.

Proč na muže plošina s autem spadla a proč se pohyboval v místech, kde mu hrozilo nebezpečí, nyní vyšetřuje pardubická policie.