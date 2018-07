Dodávka nabourala auto s minibagrem, záchranka odvezla pět lidí včetně dětí

„Na silnici I/36 ve směru od Chlumce nad Cidlinou nedodržel řidič tranzitu bezpečnou vzdálenost a narazil do před ním jedoucí nákladní mazdy,“ řekla mluvčí policie Markéta Janovská.

Všechny zraněné převezli záchranáři do nemocnice. „Byly to úrazy hlavy, hrudníku, horních i dolních končetin, nejmladšímu pacientovi bylo devět let. Nešlo však o život ohrožující stavy. Všichni skončili na chirurgickém oddělení pardubické nemocnice,“ uvedl mluvčí krajské záchranky Aleš Malý.

Přesné příčiny nehody policisté vyšetřují. Důkazy na místě zajišťovali do večerních hodin.

„Hasiči nasvěcovali místo nehody policistům tak, aby mohly být zadokumentovány všechny stopy k dalšímu vyšetřování. Událost ze strany hasičů byla ukončena v 21.44 hodin,“ řekla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Dechová zkouška u řidiče fordu byla negativní, u řidiče nákladní mazdy policisté naměřili 0,43 promile alkoholu.

„Zasahující záchranáři však upozorňovali, že při ošetření tohoto muže použili léčivo s obsahem alkoholu, který mohl ovlivnit výsledek dechové zkoušky,“ řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Testování na alkohol tedy provedli následně lékaři v nemocnici.