Pilot zříceného kluzáku u Bystrého neodhadl výšku, manévroval moc nízko

Pilot kluzáku mířil z Brna přes Slavonice směrem na Praděd, ale když minul Vírskou přehradu, termické podmínky se zhoršily.

„Začal jsem se už poohlížet po vhodných plochách pro přistání. Protože se mi nedařilo termiku využít, pole jsem si vybral a prohlédnul a snažil jsem se v jeho dokluzovém okolí vyhledávat stoupání. Bohužel jsem vlétl do intenzivního opadání a díky tomu jsem při zatáčení na vybrané pole zachytil pravým křídlem o strom. To mě, jak předpokládám, otočilo a následně zbrzdilo, takže kluzák spadnul a narazil přídí do země, kde se poté převrátil na záda,“ uvedl zkušený 54letý pilot během vyšetřování do protokolu Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Hasiči vyprošťovali těžce zraněného pilota po pádu větroně v Bystrém na Poličsku.

Při kolizi větroň přesekl strom a přišel o část pravé poloviny křídla. Potom přídí narazil do země, převrátil se do polohy na záda a velmi poškozený zůstal ležet na trávníku ve vzdálenosti 40 metrů od místa nárazu.

Autoři právě vydané závěrečné zprávy z vyšetřování konstatovali, že pilot manévroval příliš nízko nad zemí ve snaze nalézt stoupavý proud a posléze prováděl přistávací manévr s minimálním převýšením nad překážkami.

„Správně neodhadl výšku na přistání a nezvládl přistávací manévr. Pilot nedodržel bezpečnou výšku nad překážkou, kluzák se stal po kontaktu s ní neovladatelným,“ uvádí vyšetřovatelé, kteří tak potvrdili svůj prvotní názor vyřčený nedlouho po nehodě. Vyšetřovatelé nezjistili žádnou závadu na řízení ani na funkčnosti sportovního kluzáku ASW 20 CL.