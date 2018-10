Na Pardubicku havaroval autobus s dětmi, sedm středně těžce zraněných

Autobusu zřejmě praskla pneumatika a skončil převrácený na boku v poli.

Podle prvotního třídění pacientů bylo lehce zraněných třináct, čísla se ale budou ještě zpřesňovat.

„Byl aktivován traumaplán pro Chrudim a Pardubice. To, co se stalo v Hřebči předevčírem, kde to bylo cvičení, se děje nyní v reálu,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Hasiči vyslali pět jednotek, jejich členové na místě pomohli s tříděním zraněných. „Na místo jede i evakuační autobus,“ sdělila mluvčí Vendula Horáková.

Vrtulník převezl do Fakultní nemocnice v Hradci Králové sedmnáctiletou dívku s poraněním ruky. „Svolali jsme traumatým, celkem přijmeme šest středně těžce zraněných,“ řekl náměstek pro léčebnou péči Zdeněk Tušl.

Havarovaný autobus patřil přepravní společnosti Arriva. Podle jejího mluvčího jel autobus na běžné lince.

„Zjišťujeme, co se stalo, na místo nehody jede náš člověk,“ řekl mluvčí Arrivy Roman Herden.