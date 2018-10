Na Pardubicku havaroval autobus se šedesáti lidmi, polovina má zranění

Prvotní informace hovořily o nehodě autobusu s dětmi, podle mluvčího záchranky ale vozem cestovali lidé různého věku na běžné odpolední lince.

„Na místě se nacházelo šedesát lidí, z toho 31 bylo bez zranění,“ konstatoval mluvčí zdravotnické záchranné služby Aleš Malý. Pacienty rozváželo osm vozů a také vrtulník.

„Byl aktivován traumaplán pro Chrudim a Pardubice. To, co se stalo v Hřebči předevčírem, kde to bylo cvičení, se děje nyní v reálu,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Vrtulník přepravil do Fakultní nemocnice v Hradci Králové sedmnáctiletou dívku s poraněním ruky, kterou záchranáři na místě vyhodnotili jako nejvíce zraněnou.

„Svolali jsme traumatým, celkem přijmeme šest zraněných,“ řekl náměstek nemocnice pro léčebnou péči Zdeněk Tušl.

Lehce zranění skončili v nemocnicích Pardubice a Chrudim.

Hasiči vyslali pět jednotek, jejich členové na místě pomohli s tříděním zraněných. „Na místo jede i evakuační autobus,“ sdělila mluvčí Vendula Horáková.

Havarovaný autobus patřil přepravní společnosti Arriva. Podle jejího mluvčího jel autobus na běžné lince.

„Náš autobus havaroval na lince z Horního Jelení přes Holice do Pardubic. Šlo o spoj, který vyrazil ve 14:30 hodin z Horního Jelení a do Pardubic měl dorazit v 15:26,“ řekl mluvčí společnosti Arriva Roman Herden.

Řidič je po nehodě potlučený a záchranáři ho odvezli do nemocnice, při nehodě ztratil mobilní telefon.

„Máme od něj zatím jen kusé informace o tom, že mu před zatáčkou praskla pravá přední pneumatika a nebylo možné udržet autobus na vozovce,“ popsal Herden.

Podle něj šlo o zkušeného řidiče, který jezdí u firmy s autobusem dvacet let a běžně vozí i dálkové zájezdové spoje po celé Evropě.

„Autobus byl starý čtyři roky, technickou kontrolu má z 31. srpna 2018 a každé tři měsíce se podrobuje bezpečnostní prohlídce, jako všechny vozy. Tu absolvoval 24. srpna 2018,“ dodal mluvčí Arrivy.