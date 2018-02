Nástupkyně Vítkové a Koukalové bojovaly ve štafetách na „malé“ olympiádě

Na teploměru několik stupňů nad nulou a nevlídno, sychravo, déšť. Počasí, které nepřipomínalo zimu, vítalo na startu štafety dívek, které se včera pustily do boje o medaile v areálu Šedivského lomu v Letohradě.

Dívky Pardubického kraje stály v první řadě jako jedny z favoritek, ale po prvním úseku by na jejich vítězství vsadil jen velký optimista.

Porci smůly si vybrala domácí letohradská závodnice Nikola Marková, která ve stoupání ke střelnici dvakrát upadla.

Emoce a zmar, které s ní cloumaly, byly viditelné na její tváři a celkovém rozpoložení. Ve druhém tříkilometrovém okruhu jako by si ale letohradská odchovankyně řekla, že horší už to být nemůže, a rozjela pekelnou jízdu, díky níž se z 11. místa chvostu startovního pole rychlým během a dobrou střelbou dostala do širší špičky.

Z pátého místa vyrážela do rozbředlé trati druhá zástupkyně Kamila Orálková. Mladý talent českého ženského biatlonu se dostal rychle do popředí, i když před startem dívku závodnická atmosféra zcela nepohltila.

„Nestihla jsem se pořádně rozcvičit, bylo málo času,“ řekla po závodu. Její výkon posunul pardubickou štafetu na bronzový stupínek. Domácí však chtěli víc. a ke zlatu nebylo daleko.

Hostitelský kraj vyslal do posledního úseku letohradskou Sváťu Mikyskovou. Dívku podél trati mohutně povzbuzovali lidé z letohradského biatlonu. Sváťa bezchybně střílela a dostala se na první místo. Děvčata z Hradeckého a Jihomoravského kraje jí nestačily.

I poslední střelbu absolvovaly mladé dívky vleže, tak jen zavěsit malorážku zpátky do stojanu ve střeleckém depu a pokračovat do posledního kola.

Měla však dostatečný náskok na své kolegyně, aby poslední tříkilometrový okruh udržela všechny soupeřky za svými zády.

Ztuhlá finišmanka pardubické štafety měla všeho plné zuby, do cíle zbýval však již jen kousek. Konkurence se sice přibližovala, ale dívka ji udržela za svými zády.

Další obrázek je známý z konce štafet – dvě zachumlané kolegyně jí přicházejí do cíle přivítat a blahopřát. „Bylo to na krev, jelo se mi strašně. První kolo jsem přepálila a pak jsem byla ráda za ten náskok, který mi Kamila vytvořila, protože jinak bych to dneska na prvním místě nedovezla,“ řekla Mikysková.

Trojlístek dívek nyní čeká příští týden závod v Jablonci a poté republikové mistrovství v Novém Městě na Moravě. Tam už se ale pardubické družstvo rozdělí, protože prostřední článek štafety Kamila Orálková závodí za Nové Město.

Biatlonový závod se zlatou tečkou pro Pardubický kraj byl tak jedním z vrcholů, který nabídl letošní ročník Olympiády dětí a mládeže. Ta se do kraje vrátila po patnácti letech. O medaile se bojovalo v jedenácti sportovních soutěžích. Očekávala se účast dohromady až 1 722 sportovců, trenérů, servismanů a vedoucích výprav.