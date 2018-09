Nevím, proč jsem s dcerou po cestě ze sáňkování mlátil o zem, říká obžalovaný

„Bylo to něco nepředstavitelného. Podle mě se to dítě znovu narodilo,“ řekl jeden ze svědků, který přispěchal na pomoc. „Z dálky jsem viděl, jak zvedá dítě nad hlavu a mrská s ním o zem. I když jsme na něj křičeli, vůbec nepřestával. Kolega z ostrahy zadržel otce dítěte, já jsem ho uklidňoval až do příjezdu policie,“ řekl další svědek.

Jména ani další informace umožňující případnou identifikaci nezletilého dítěte iDNES.cz sdělovat nesmí s ohledem na ochranu oběti. Případ se stal nedaleko ubytovny a vrátnice většího závodu. Právě zdejší kamery incident natočily. Záběry byly promítnuty i u soudu, veřejnosti k dispozici nejsou.

Státní zástupkyně Lucie Žabková popsala, že muž při ataku uchopil dívku za oblečení a nejméně sedmkrát s ní uhodil buď o plastové sáňky, nebo o zem. A to dokonce až z výšky odpovídající úrovni hlavy dospělého. Dívku také otec nejméně třikrát udeřil pěstí a jedenkrát kopl.

Ani ne tříletá dívenka měla na hlavě a dalších částech těla řadu podlitin, nárazy naštěstí zmírnilo zimní oblečení, takže fatální zranění neutrpěla. Z líčení vyplynulo, že žila v domácnosti plné konfliktů. Partner začal podle spisu po zjištění opakované nevěry své družky pít alkohol ve velkém. A stejně řešil i situaci, kdy přišel o práci, neboť ukradl ve svém zaměstnání materiál. „Vypito“ měl i v osudný den.

Svědci přitom vesměs uváděli, že se o dítě staral lépe než matka dívky.

„Ta se doma scházela s různými muži, seznamovala se s nimi přes inzeráty na Facebooku. Svou dceru nabízela k adopci, nabízela ji i mně. Podle mě jí chyběla mateřská láska, otec měl k dceři lepší vztah než matka,“ uvedla známá rodiny. Navíc matka užívala vůči svému dítěti mimořádně vulgární výrazy.

Podle sociálního pracovníka, který rodinu zná již déle, vyplynuly konflikty z partnerské nezralosti obou stran. „Oba dva nevyrůstali v řádné rodině a neměli vzory, které by jim pomáhaly ve výchově,“ uvedl sociální pracovník. Zatímco muž je od února ve vazbě, jeho družka má jiného partnera a dítě bylo předáno do pěstounské péče. „S matkou se setkalo jen jednou, drželo se však pěstounky,“ dodal.

Pachatel, který předtím delší dobu popisoval vztahy v rodině, nebyl ani po zhlédnutí kamerového záznamu schopen své jednání vysvětlit. „Vůbec nevím, proč jsem to udělal, nedokážu si vysvětlit, co jsem v ten moment udělal,“ řekl obžalovaný.