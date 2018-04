Nadšenci obnovují dělostřeleckou tvrz, vrátí jí předmnichovskou podobu

9:53 , aktualizováno 9:53

Dělostřelecká tvrz Hůrka na severovýchodním okraji města Králíky byla vyklizena ještě před válkou. Nacisti na ní pak zkoušeli své výbušniny. Nyní ji opravují lidé ze Společnosti přátel československého opevnění a odstraňují škody, které v ní Němci napáchali. Díky grantu, který získali, vytvoří do tří let muzeum, jež by jinak vznikalo až čtyřicet let.