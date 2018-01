Oprava pardubického „přednádraží“ zhoršila dopravu, řešení v nedohlednu

Nyní to má být lepší, ale stejně je zřejmé, že ztráta jednoho jízdního pruhu má neblahé následky.

Vyrazit ve všední den odpoledne autem k pardubickému nádraží je teď holý nerozum. Vyplyne z toho jen popojíždění v dlouhé koloně, případně infarktové situace na světelné křižovatce u bytového domu a jistota ztráty několika minut.

Názory na výslednou podobu opravy náměstí Jana Pernera za 176 milionů se mezi Pardubáky liší. Ovšem v jednom se shodnou téměř výhradně - ztráta jednoho pruhu ve směru do centra byla hloupost a zavinila jen problémy.

„Jezdím tam denně. Brzo ráno v pohodě, ale odpoledne hrůza. Křižovatka je na dvě věci. Ten, kdo to projektoval, schválil a zaplatil... Nebudu se raději vyjadřovat,“ napsal na Facebook Luboš Marcinek. Podobných názorů jsou na síti k nalezení stovky.

Řidiče přivádí průjezd kolem nádraží k šílenství. V posledních týdnech trpěli hlavně ti, kteří se chtěli dostat k nádraží od Polabin přes ulici kapitána Bartoše. Jejich naivní snaha ovšem končila záhy už na kruhové křižovatce u Kauflandu na rozhraní Polabin a Rosic nad Labem. Tedy zhruba dva kilometry od cíle.

„V době, kdy se opravovala křižovatka u Parama a stavěl se tam čtyřpruh, se lidé naučili jezdit přes Rosice a Polabiny. Nyní by se měli vrátit na své původní trasy,“ zmínil jeden z důvodů kolapsu šéf dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Dokud nebudou obchvaty Pardubic, nic se nezlepší

Na odboru dopravy se snažili neúnosnou situaci řešit tím, že se měnily intervaly na semaforu mezi nádražím a hypermarketem Albert.

„Přenastavovali jsme to. Doprava od Polabin by na tom měla být teď o něco lépe,“ uvedl šéf odboru Vladimír Bakajsa, který však hned dodává, že situace stejně nebude úplně dobrá. „Dokud nebudou obchvaty a napojení z D11 na D35, problém bude stále,“ doplnil.

Spěchající řidiči objíždějí kolonu přes parkoviště hypermarketů

Nervózní řidiči si logicky hledají cesty, jak se ze zácpy dostat. A volí hodně netradiční řešení, která jsou mnohdy poměrně dost nebezpečná.

„Všiml jsem si, že hodně lidí se snaží dostat k nádraží přes parkoviště u nedalekých hypermarketů. Také ti, co přijíždějí od Polabin, často jedou rovně jako k nádraží, ale hned za světly to prudce otáčí, aby dále pokračovali do centra města. To je docela harakiri,“ uvedl starosta Polabin Radek Hejný.

Situace pochopitelně nenechává klidnými ani lidi z politického vedení města. V roce komunálních voleb ani zdaleka nepotřebují podobné problémy.

„Není správné, aby se na křižovatce upřednostňovala silnice první třídy. My musíme upřednostnit naše obyvatele, kteří se potřebují dostat do města po místních komunikacích,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková k nastavení semaforů, které v poslední době zvýhodňovaly auta přijíždějící od Hradce Králové.

Nicméně je zřejmé, že křižovatka za problémy může jen okrajově. Ona totiž může propustit jen tolik aut, kolik jich je schopen absorbovat jediný jízdní pruh, který po opravě náměstí ve směru do centra zbyl.

„Tak to namaloval projektant na žádost dopravního podniku. Ten potřeboval svůj odbočovací pruh na terminál, takže jeden pruh musel zmizet. Říkal jsem sice, že když bude stát celá doprava, bude stát i MHD, ale od začátku se o jiné variantě ani neuvažovalo,“ uvedl Bakajsa s tím, že ani značení nelze přemalovat tak, aby se zase vrátily dva pruhy, které by pochopitelně pojaly mnohem více aut. „To nejde vzhledem k dalším křižovatkám,“ doplnil šéf odboru dopravy.

Politici navíc upozorňují, že současný stav je už přichystaný na to, až kolem města budou silniční obchvaty.

„Je to vše připravené na stav, kdy bude severovýchodní obchvat a silnice první třídy nebude procházet centrem města,“ uvedla Helena Dvořáčková. „Hodně si také slibuji od stavby D35 mezi Opatovicemi a Holicemi, z Pardubic pak totiž zmizí tranzitní doprava,“ dodává šéf dopravního podniku Pelikán.

Potíž je ale v tom, že při českém stylu výstavby a rychlosti příprav je zřejmé, že se řidiči budou ještě nějaký rok u nádraží trápit.

„Kdo navrhl toto řešení pruhu, tak tomu bych navrhl zvláštní cenu. Auta odbočující na rychlodráhu blokují všechno. To nebude fungovat ani po dostavbě obchvatu na Dubinu. Jedině že by tam furt svítila zelená při odbočování,“ napsal v diskusi na iDNES. cz Jan Petera.