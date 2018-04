Načrtnutý tunel v centru Pardubic má první odpůrce, chtěli by méně aut

Radnice by teoreticky na zahloubení silnice mohla využít evropské dotace, které by zbyly, pokud by se neuskutečnila rozsáhlá úprava Tyršových sadů (více o problémech s ní čtěte zde).

Město uvažuje, že do tunelem v délce zhruba 100 metrů schovalo auta z prostoru před Zelenou bránou a Východočeským divadlem. Znovu by tak vznikla přirozená pěší spojnice třídy Míru a historického centra. Místem denně projede až kolem 20 tisíc vozidel.

Kliknutím si prohlédněte větší vizualizace ve fotogalerii

Náklady na zahloubení, odhadované na přibližně 100 milionů korun, jsou podle sdružení Město na kole neúměrné výsledku.

"Pokud je tato pěší vazba jediným důvodem pro tak nákladnou stavbu, pak je to investice značně nejistá," uvedla Eliška Vacková ze sdružení Město na kole.

Smysluplnější by podle ní bylo začít rekonstrukcí třídy Míru než zajišťováním jejího propojení s okolím. Dopravu také bude brzdit zúžení silnice ze čtyř do dvou pruhů v tunelu. Podobný názor má také Jan Linhart ze sdružení Zelená pro Pardubicko.

"Plánované krátké zahloubení nic neřeší. V podstatě jen smog a hluk přenese před divadlo, kde bude vycházet. V první řadě je potřeba postavit obchvat města a auta z centra vymístit," uvedl Linhart. Upozorňuje i na vysokou hladinu spodní vody, s níž by se stavitelé zřejmě museli potýkat. Tunel by se totiž stavěl v bývalém korytě Chrudimky.

Projektanti stavbu hájí

Projektant dopravních staveb Petr Novotný, který některé varianty svedení dopravy pod zem zpracoval, myšlenku obhajuje. "Tunel je v zásadě dobré řešení," řekl a není zdaleka sám.

Například brněnský architekt Jaromír Walter považuje zahloubení silnice za daleko důležitější než opravu zanedbané třídy Míru.

"Náměstí Republiky je daleko důležitější než pěší zóna na třídě Míru. Samozřejmě, ta je v dezolátním stavu a neslouží svému účelu, tedy pohybu lidí. Ovšem to vše považuji spíše za kosmetické věci. Daleko důležitější je spojit třídu Míru a Pernštýnské náměstí. Pokud se to totiž nepovede, nějaké lavičky na třídě Míru nic nezachrání," řekl architekt, podle jehož projektu by se střed města měl měnit k lepšímu.

Zastupitelé zatím nerozhodli, zda se do zakopání čtyřproudové silnice pustí. Zatím se spíše zdá, že 140 milionů z Unie pošlou na stavbu pěší zóny na třídě Míru.