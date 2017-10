Pardubice plánují přeměnu pravého břehu Labe, lidé o to příliš nestojí

Když se na veřejnost poprvé dostaly plány radních Pardubic na přeměnu pravého břehu Labe, u části lidí vyvolaly odpor.

Nelíbila se jim hlavně ta část úprav, která zahrnovala stavbu velkého centra Lonkovka nedaleko stejnojmenné ulice.

„Že tady to místo by mělo být nějakým způsobem kultivované, s tím plně souhlasíme, ale měli bychom spíš takovou představu, aby to navazovalo na krásně revitalizované slepé rameno formou přírodních tělocvičen, přírodních posezení. Myslím si, že v tomto bioregionu nepotřebujeme hospodu, parkoviště a další věci,“ řekla tehdy Olga Marková, která se stala tváří odpůrců připravovaného centra Lonkovka.

Prostor u budoucího areálu, jehož budování bude zároveň prvním krokem přeměny celého území, má být určen hlavně vyznavačům sportu.

„Areál Lonkovka nabídne nejen obyvatelům Polabin možnost zasportovat si uprostřed zeleně. Venkovní dětská hřiště i sportoviště by měla vyhovovat všem generacím, včetně seniorů. Jsem přesvědčen, že areál Lonkovka udělá z této části Polabin atraktivnější místo k bydlení. Jsem rád, že tato územní studie snad napomůže k uklidnění obyvatel nejen našeho obvodu, že v této lokalitě je příroda na prvním místě a s žádnou bytovou nebo obdobnou výstavbou se zde nepočítá,“ uvedl Radek Hejný, starosta městské části Polabiny.

Hlasující chtějí zachovat současný stav

Lonkovku má stavět firma radnice Služby města. Právě ta na svém webu spustila dotazník, do kterého se zapojily stovky lidí. A paradoxně z něho vyšlo, že by lidé byli nejraději, kdyby místo zůstalo tak, jak je. Nejvíce hlasů, a to 38 procent získala možnost „Nejvíce si zde užiji přírodu při procházce se psem.“ Ke čtvrtku ji zaškrtlo 211 lidí.

Hned na druhém místě pak byla varianta „Rád přijdu s dětmi, které si užijí hřiště a já kávu.“ Ta posbírala 29 procent hlasů. Naopak možnosti, že by lidé na místě sportovali nebo dělali pikniky, nikoho moc nelákaly.

„Na ten dotazník jsme tvůrce projektu upozorňovali. Řekla bych, že přesně ukazuje, že lidé o žádné velké změny nestojí,“ uvedla Marková s tím, že je z přístupu radnice zklamaná.

„Bohužel co se týče našich námitek vůči Lonkovce, tak nezahrnuli do projektu žádné. Nejvíce nám vadí hospoda a hřiště. Máme strach, že bude hlavně místem, kde se po setmění bude scházet mládež a bude tam nepořádek,“ dodala Olga Marková.

Architekti připomínky veřejnosti nejspíše zohlední

Zástupci města i architekti se však tváří, že aspoň některé námitky lidí zahrnuli do svých plánů, podle kterých se bude stavět. Cílem závěrečné podoby studie totiž podle nich bylo „skloubit všechny limity, hodnoty a záměry v území, ale i připomínky obyvatel vycházející z březnového setkání.“

„Lokalita je v rámci Pardubic velice oblíbená a jakékoliv zásahy jsou sledovány s velkými obavami, aby nedošlo k devastaci zeleně či zmenšení lokality na úkor městské zástavby,“ uvedl Michal Rouha z ateliéru Momentura s tím, že lidé nemusejí mít strach z žádné masivní výstavby.

„Tyto obavy studie plně respektuje a stávající plochy zeleně nechává přirozenému vývoji. S ohledem na plánované záměry v okolí lokality a stávající nedostatečné řešení sítě cest studie navrhuje možnosti úprav tak, aby se území stalo bezbariérové a dostupné široké veřejnosti,“ dodal Rouha.

Územní studii pro pravý břeh Labe společně připravilo město Pardubice a městský obvod Pardubice II. ve spolupráci s ateliérem Momentura, s.r.o.

„Výsledná podoba studie řeší zejména vegetační prvky, síť cest, přechody přes mokřady, nedostatečné propojení sídliště Polabiny s Lonkovou ulicí či umístění „center“ aktivit,“ uvedla mluvčí města Pardubice Iveta Koubková.

Město další kultivovaný park nepotřebuje, myslí si Marková

Podstatou územní studie je podle autorů definice možných zásahů v lokalitě tak, aby byla zachována její celistvost a podpořeny její přednosti.

„Z našeho pohledu jde v rámci České republiky o jedinečnou lokalitu s ohromným přírodním, ale i městotvorným potenciálem. Jedná se o významný krajinný prvek ukotvený v samém centru města, které pomyslně půlí a odděluje starou část od nové,“ uvedl Rouha.

Pozitivně studii hodnotí také primátor Pardubic Martin Charvát. „Pravý břeh Labe je vnímán jako klidová zóna pro relaxaci i aktivní odpočinek. Takové místo centrum města potřebuje. Studie navíc znovu potvrdila, že toto území zůstane bez zástavby k jakémukoliv bydlení, kterého se v minulosti obyvatelé Polabin báli,“ podotkl primátor.

Marková a její podporovatelé však namítají, že žádný další kultivovaný park město nepotřebuje. „Kdo chce do parku na kafe, sportovat nebo na lavičku může jít do parku Na Špici nebo Tyršových sadů. Kouzlo pravého břehu je právě v tom, že není kultivované. Byli bychom rádi, aby to tak i zůstalo. Snad se během stavebního řízení budeme moci k věci vyjádřit,“ dodala Olga Marková.