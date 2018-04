Na šachový turnaj v Pardubicích muslimové nepřijedou, kvůli ramadánu

Například z arabského Kataru proto do pardubické arény nedorazí ani jeden šachista. "Ramadán letos pro muslimské šachisty nevyšel zrovna nejlépe," uvedl ředitel festivalu Jan Mazuch.

Navíc, jak řekl odborník na Blízký východ Marek Čejka, muslimské autority věřícím příliš nedoporučují hraní her. "Pokud pominu fakt, že člověk bez jídla a pití by se při partii šachu velice obtížně soustředil, muslimové by se v době ramadánu měli věnovat spíše duchovnějším činnostem," uvedl Čejka.

Pohyblivý postní měsíc ramadán letos začíná dvacátého července, tedy přesně ve stejný den, kdy v Pardubicích startují hlavní šachové turnaje profesionálů. Smyslem půstu je zřeknutí se některých pozemských potřeb a přiblížení se k duchovní podstatě islámu.

Přijede dvakrát víc Izraelců

Pořadatelé si letos povšimli i další zajímavosti, pokud jde o počty účastníků. "Izraelská delegace je zatím nejpočetnější, jaká tu kdy byla," řekl organizátor Mazuch. Zatímco před rokem si v Pardubicích zasoutěžilo třiadvacet Izraelců, letos je jejich počet téměř dvojnásobný. Zaregistrovaných hráček a hráčů z židovského státu je prozatím pětačtyřicet.

Mezinárodní festival šachu a her Czech Open Začíná ve čtvrtek 12. července a potrvá do 29. července. Hlavním tahákem festivalu jsou šachové turnaje profesionálů od 20 července, královská hra ale bude k vidění už od začátku v podání družstev.

Organizátoři Jan Mazuch a Petr Laušman koketovali s myšlenkou, zda neúčast muslimů může souviset s velikostí izraelské delegace.

Blízkovýchodní expert Čejka se spíše přiklání k tomu, že jde o shodu náhod. "Nemyslím si, že by Izraelci přijeli v takovém počtu jen proto, že se zde pravděpodobně nepotkají s muslimy," uvedl Čejka.

Na festivalu se setkávají hráči až z padesáti zemí světa. Docela snadno tak může nastat i "mezinárodní problém". Například před rokem odmítl mladík z Kataru nastoupit proti Izraelci.