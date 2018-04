Švýcaři nabízejí na nádraží málo, Unie víc. Politici jen natahují ruku

"V příštím plánovacím období EU by měla být hlavně podporována veřejná doprava a životní prostředí. Oba tyto pilíře bychom měli splňovat. Nejraději bychom byli, kdyby se tyto dva tituly, švýcarské a evropské, daly zkombinovat. Musíme ovšem nejprve zjistit, zda to jde," řekl primátorčin náměstek Michal Koláček.

V projektu takzvaného přednádraží se to městu už vlastně jednou téměř podařilo. Investice za 218 milionů korun měla na území lépe skloubit městskou hromadnou dopravu a linkové autobusy a zároveň zlepšit celkovou dopravní situaci.

"Město získalo příslib 90 milionů korun ze švýcarských fondů na dopravní stavby a zároveň připravovalo evropský projekt na výměnu trakčního vedení trolejbusů za 40 milionů korun," řekl primátorčin náměstek Jiří Rozinek.

Plány na opravu okolí nádraží Radnice už měla hotový projekt, včetně několika povolení. Nový terminál MHD, přesun autobusového nádraží a další novinky měly stát 211 milionů s tím, že na něj zhruba polovinou přispějí správci Švýcarských fondů. Jenže nový náměstek primátorky Michal Koláček našel v projektu chyby a přípravy začaly nanovo. Nyní se radní dočkali chvíle, kdy jim odborníci zpracovali čtyři různé návrhy, podle kterých by se mělo stavět. Problém je však v tom, že Švýcaři nemusí čekat a dotaci mohou stornovat. Politici však věří, že uspějí ve hře o dotace EU.

Ačkoliv politici ještě nedávno říkali, že Švýcaři nejspíše peníze neuvolní, nyní se karta podle všeho obrací.

"Švýcarské peníze jsou stále ve hře, máme informace z ministerstva financí, že prostředky je možné čerpat do poloviny roku 2016," dodal Koláček.

Projekt ale kvůli řadě nedostatků letos na jaře město zrušilo. Radnice na něm pracuje od roku 2010. Vznikly tři návrhy, dva však byly drahé a futuristické, třetí vykazoval řadu chyb. Čtyři týmy architektů letos vypracovaly nové studie.

"Město vybere nejlepší z nich nebo vytvoří kompilát nejlepších řešení. Poměr švýcarské dotace je vůči vlastním prostředkům pro nás dost nepříznivý. Z evropských peněz by měly jít do aglomerace Pardubice a Hradec jednotky miliard korun. Z toho by se dal podpořit projekt, který by mohl být bez kompromisů, jak si ten prostor zaslouží," říká Koláček.