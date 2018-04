Zkontrolovat komín? Musíte si počkat až několik týdnů, říkají kominíci

Se začátkem topné sezony není zrovna jednoduché kominíka na kontrolu dostat. Zvláště v menších městech a na venkově si majitelé kotlů mohou počkat dva tři týdny a někde i měsíc.

"Je to logické. Je tu daleko míň centrálně vytápěných bytů než ve velkých městech," říká lanškrounský kominík Karel Štěpánek. Na jeho služby si musí zájemci počkat až tři týdny, někdy dokonce i měsíc. Za kontrolu u něj zaplatí 200 až 250 korun, za vyčištění komína o padesát korun víc.

Hodně lidí přitom podle něj zapomíná, že každý komín by se měl vyčistit dvakrát ročně. "Jednou ročně to má udělat odborník s certifikátem, jednou si může komín vyčistit majitel sám. A neměl by zapomenout, aby si datum zapsal do požární knihy," říká Štěpánek.

Čekací dobu zdůvodňuje lanškrounský kominík typicky českou vlastností nechávat všechno na poslední chvíli. "Pak to dopadá tak, že se lidi zlobí, když musí čekat. V létě by přitom měli kontrolu udělanou hned. To musím, a nejsem sám, vymýšlet všelijaké akce, aby vůbec nějaká práce byla," dodává.

Ve větších městech není většinou čekací doba tak dlouhá. Mnoho domů a bytů vyhřívá teplo z tepláren nebo elektráren. I tak se ale majitelé kotlů dočkají kominíka druhý nebo třetí den po objednání jen těžko.

"Hodně to záleží na tom, jestli jsou zákazníci blízko u sebe. Snažím se, aby za dopravu zaplatili co nejmíň, a tak čekají třeba týden nebo dva, až je víc objednávek blízko u sebe," říká pardubický kominík Michal Wälzer.

Běžná kontrola u něj stojí kolem pěti set korun i s cestou. "Jak dlouho se čeká? To je různé. Můžou to být dva tři dny, nebo taky týden. Ale i víc. Nejlepší je, když se lidi z vesnice domluví, aby se jelo třeba na tři, čtyři místa najednou. To se podělí o dopravu a mají to levnější," uvedl kominík Jiří Zamastil z Dašic.

Za kontrolu si účtuje jednotnou cenu tři sta korun plus náklady na dopravu.

Povinné kontroly komínů platí od loňského roku. Kominíci, hasiči i pojišťovny si nařízení chválí, méně spokojení už jsou sami uživatelé.

"Ono se řekne tři čtyři stovky za vyčištění, pětistovka za kontrolu, ale musí se to opakovat každý rok. A já ty peníze na ulici nenajdu," stěžuje si nespokojený důchodce z Moravské Třebové Stanislav Nováček.

A jak je to s kontrolami kontrol? "Pokud vím, občas chodí na kontroly dobrovolní hasiči. To je spíš ale výjimka," říká lanškrounský kominík Štěpánek. Na tenhle stav by ale lidé neměli hřešit. "Když se stane malér, majitel dostane pokutu a samozřejmě má problém s pojišťovnou," dodává.

"Při požáru se skutečně zkoumá, do jaké míry byl jeho příčinou komín a zda měl majitel udělanou pravidelnou kontrolu. Pokud ji nemá, může se pojistné plnění zcela zamítnout nebo výrazně snížit," upřesnila mluvčí České asociace pojišťoven Jolana Ackermannová.

V Pardubickém kraji způsobí závady na komínech dvacet až třicet požárů ročně. Lidé by proto podle krajské mluvčí hasičů Venduly Horákové měli dbát na správné umístění kotlů, bezpečnostní pravidla i kontroly topidel a komínů.