Na horách je ideální množství sněhu, lyžování znepříjemní jen mráz

Menší areály

Česká Třebová, Peklák



Provozovatelé areálu hlásí: "Oba svahy v provozu a nabízejí perfektní lyžařské podmínky. Strana u vleku vysněžena, na straně u studánky leží přírodní sníh.

Provozní doba 9-16 a 17-21 hod. večerní lyžování. V provozu je i lyžařská škola, stejně jako snowpark, kam ještě doplníme další překážky."

Na sjezdovce Peklák leží 30 - 60 cm sněhu, na sjezdovce Zahrádky až 80 cm sněhu.

www.peklak.cz

Kudy do areálu: Návštěvníky navede městský informační systém, držte se směrovek lyžařský vlek, případně lanové centrum.

Ceny za den: dospělí: 380 Kč, děti do 140 cm výšky: 290 Kč

Dlouhoňovice

V areálu je 40 centimetrů technického a přírodního sněhu. Běžecká stopa pro klasiku i bruslení upravena ze Žamberka-Karlovic do ski areálu. "Nejlepší nástupní místo je na Karlovicích u Technických služeb, kde je možnost parkování. Vzhledem k omezenému místu na parkovišti ve skiareálu prosíme běžkaře, aby v Dlouhoňovicích volili pro parkování prostory u salaše, ev. v centru obce," radí provozovatelé.

www.ski.dlouhonovice.cz

Kudy do areálu: Vleky se nacházejí 3 km jižně od Žamberka. Návštěvníci cestující autobusem vystoupí na zastávce Dlouhoňovice, která je vzdálena 200 m od areálu, cestující vlakem vystoupí na stanici Žamberk v Dlouhoňovicích.

Ceny za den: dospělí 250 Kč, děti do 15 let: 200 Kč

Hlinsko

Nabízí dvě sjezdovky se třemi moderními lyžařskými vleky, k tomu dětský cvičný svah s vlekem zdarma. Areál slibuje 50 centimetrů kvalitního sněhu a denní úpravu sjezdovek rolbou.

www.hlinecko.cz/ski

Kudy do areálu: Po silnici na Havlíčkův Brod, asi 50 metrů za cedulí "konec Hlinska" odbočka vpravo, dále vede cesta asi 300 m okolo chatařských kolonií až na parkoviště.

Ceny za den: 280 Kč

Polička

Sjezdovka je v provozu v pátek od 15 do 21 hodin, o víkendu mezi 9. a 19. hodinou. Je pokryta 50 cm přírodního a technického sněhu.

www.sjezdovky.cz

Kudy do areálu: sjezdovka se nachází v sousedství lesoparku Liboháj na okraji města ve směru na Korouhev a Jimramov.

Cena (bodové jízdenky): dospělí 75 b - 100 Kč (odpočet 8 bodů), děti 75 b - 50 Kč (odpočet 6 bodů)

Králický Sněžník

Dolní Morava

Na sjezdovkách leží 120 cm sněhu. Sjezdovky o celkové délce více než 7,5 kilometrů jsou v provozu. Upravených je 20 kilometrů běžeckých tras. Podmínky jsou ideální. Dětský ski park a lyžařské školy s instruktory jsou otevřené. V pátek a sobotu v provozu sáňkařská osvětlená dráha od 17 do 20 hodin.

www.dolnimorava.cz

Kudy do areálů: do Králík, pak směrem na Habušovice a v Červeném potoku uhnout na Dolní Moravu (GPS: 50.143246,16.807623)

Cena za den: dospělí: 580 Kč, děti do 12 let: 380 Kč

Orlické hory

Čenkovice

Skiareál Čenkovice prodloužil provoz lanovky a vleků do 16.30 hodin. Funguje šest sjezdovek, na svazích je 75 - 100 centimetrů kvalitního sněhu. Večerní lyžování v sobotu od 17.30 do 21 hodin. V současnosti panují ideální podmínky pro lyžaře a snowboardisty.¨V Čenkovicích jsou pro lyžaře k dispozici také všechny doprovodné služby - lyžařská škola a školka, půjčovna sportovního vybavení a servis, restaurace a občerstvovací služby. Všechny příjezdové cesty jsou sjízdné, parkování ve skiareálu je zdarma.

www.skiareal-cenkovice.cz

Kudy do areálu: Po silnici I/11 a za Jablonném nad Orlicí uhnout podle značení doprava.

Cena za den: dospělí: 430 Kč, děti do 12 let: 320 Kč

Červená Voda

Podle provozovatelů je sjezdovka ve velmi dobré formě. Sníh je technický a přírodní o výšce až 1 metr. Jezdí se od 8 do 16 hodin, červená sjezdovka Mlýnice má délku 2150 m a vyhřívanou krytou čtyřsedačkovou lanovou dráhu. O víkendu se ve snowparku uskuteční akce Air and Rail s hodnocením triků na velkém skoku a street railu.

www.skiparkcervenavoda.cz

Kudy do areálu: Trasa Pardubice, Holice, Kostelec nad Orlicí, Žamberk, Jablonné nad Orlicí, Červená Voda - Mlýnický Dvůr (GPS: 50°0'24.526"N, 16°43'54.142"E)

Cena za den: dospělí: 560 Kč, děti do 12 let: 260 Kč

Deštné

Otevřeny a upraveny jsou všechny sjezdové tratě, provozní doba je od 9 do 16 hodin, večerní lyžování se koná každý den mezi 18. a 21. hodinou. Lyžuje se na čerstvě upravených sjezdovkách, které pokrývá až 100 centimetrů sněhu.

Funguje lyžařská škola, Iglu stan, půjčovna a servis. V provozu je i dětská trasa a hřiště lyžařské školy.

www.skicentrumdestne.cz

Kudy do areálu: přes Kostelec nad Orlicí a Kvasiny

Cena za den: dospělí: 420 Kč, děti do 10 let: 320 Kč

Říčky

"Podmínky pro lyžovačku se výrazně zlepšují. Celý areál je v provozu a všechny sjezdovky bezvadně upravené. Pro návštěvníky jsou k dispozici ski služby, skibus, přibližovací vlek a parkoviště zdarma. Na trati Můstek je malý snowpark se 4 překážkami a 1 skokem, pod lanovkou je otevřena Funsport dráha. Běžecké tratě upravíme dnes v celém rozsahu," říkají provozovatelé areálu. Všechny čtyři sjezdovky jsou pokryty 90 až 120 cm sněhu. Otevřeno je od 8 do 16 hodin, v pátek a sobotu se koná večerní lyžování od 17 do 20 hod.

www.skiricky.cz

Kudy do areálu: po silnici I/11 do Žamberka, na jeho začátku doleva směr Rokytnice v Orlických horách

Cena za den: dospělí: 420 Kč, děti do 155 cm: 300 Kč