Muzeum trampingu ve Třebové dostává finální podobu, bude více ze dřeva

Studii zhlédl se zástupci města a trampů také mecenáš z Kanady, který chce jako starý tramp na vznik muzea přispět nemalou částkou. Do Kanady emigroval po srpnu 1968, podnikal tam ve stavebnictví a projekt se mu zalíbil.

„Myslíme, že byl se studií spokojený. Odvezl si do Kanady veškeré podklady a teď chce vše projednat s tamní trampskou skupinou,“ řekl starosta Jaroslav Zedník, na něhož se trampové v prvopočátku obrátili.

Radnice zatím nechce zveřejňovat jméno mecenáše, protože není jisté ani celkové financování projektu. Studii zpočátku projektanti velkoryse navrhli tak, že náklady odhadovali na více než 40 milionů, ovšem město nezískalo příslib dotací na projekt. Před létem proto radnice oznámila, že muzeum bude menší.

„Toto už je asi jeho třetí podoba. Nyní by náklady na vybudování měly představovat asi kolem dvaadvaceti milionů. Ale konkrétnější sumu budeme znát, až budeme mít před sebou projektovou dokumentaci,“ řekl starosta.

Město chce nyní počkat, kdo po volbách zasedne na ministerstvech kultury a pro místní rozvoj.

„A pak budeme zkoumat možnosti dotací a tendrů. Způsobů financování je několik, do projektu se zřejmě zapojí nějakou částkou i Pardubický kraj. Projekt bychom ale chtěli mít připravený do června příštího roku a budeme žádat o dotace,“ řekl starosta.

Nová budova bude zapuštěná do svahu

Studie předpokládá, že v sousedství areálu výletní restaurace Na horách vznikne půlkruhová budova zapuštěná podstatnou částí do svahu louky.

„Oproti studii budova využije více dřeva než kamene. Sloupy budou dřevěné. V muzeu budou dva větší sály. Ten hlavní a největší o rozloze dvou stovek metrů čtverečních bude pro stálou expozici, menší, který bude mít asi 140 metrů čtverečních, budou trampové využívat pro tematické a výroční výstavy,“ vysvětluje nad studií starosta Jaroslav Zedník.

Dodal, že studie se nemusela zabývat místem pro občerstvení, protože to by měla dostatečně nabízet sousední výletní restaurace, která má i svou letní venkovní část a jejíž nový provozovatel se na muzeum těší. Venkovní areál před muzeem by měl sloužit živým akcím muzea a budou v něm artefakty z celé republiky.

„Budou tam zóny s hlavním ohništěm či totemy. Půl louky by pak mělo nadále sloužit sportovcům, pro něž byla louka určena i dříve. Konaly se tam závody a přespolní běh. Ve studii také není dosud zakreslené parkoviště pro asi šestnáct aut, které před muzeem bude,“ říká starosta Zedník.

Město už letos vykoupilo veškeré kusy pozemků na místě budoucího muzea. Kdy se ale poprvé „kopne“, starosta zatím nechce říci. „Vše záleží na tom, jak se podaří sehnat peníze. Čeká nás územní a stavební řízení a žádosti o dotace. Jisté ale je, že tento nápad sklidil velké ohlasy u lidí a mohl by velmi oživit lokalitu Hor nad Českou Třebovou,“ dodal starosta.