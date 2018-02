V Pardubickém kraji dosluhují tři mosty. Dva čeká oprava, jeden výměna

„Obecně stav mostů na Labi v Pardubickém kraji není dobrý. Jediný plnohodnotný most je na silnici I/37 Pardubice - Hradec Králové,“ říká šéf Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

1 Most ve Valech

Starý dřevěný jednosměrný most bude minulostí. Stavba nového mostu bude trvat jeden rok. Řidičům začne sloužit na jaře roku 2019. Ředitelství vodních cest na něj dá 150 milionů korun, dalších skoro 50 milionů přidá Pardubický kraj. V místě bude v době stavby jezdit pro pěší a cyklisty přívoz.

2 Most Řečany nad Labem

Most v Řečanech nad Labem je u konce své životnosti. V současné době má zvláštní režim sledování tak, aby vydržel v provozu do doby jeho opravy. Ta se připravuje. Měla by proběhnout do tří let, tedy do doby, než případně vstoupí nedaleký Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem do UNESCO.

„Pro přípravu rekonstrukce mostu, který je neopravitelný, to však znamená náročnější přípravu,“ říká Němec. Důležité slovo budou mít památkáři, své si k problematickému místu řekla i obec, na jejímž území most leží.

„Když už most, tak nový, aby vydržel, ne jen opravu stávajícího. A kdyby jednou došlo ke splavnění Labe, požadujeme, aby pod ním propluly lodě,“ řekla starostka Řečan Michaela Matoušková.

Ta by ovšem k navrhované opravě ráda přidala i opravu silnice, která k mostu vede. „Lidem se tu klepou skleníky, navíc pod silnicí máme vlastní kanalizaci, tato oprava by tedy měla jít ruku v ruce s novým mostem,“ domnívá se Matoušková.

Zda se však toto podaří naplnit, není jisté například vzhledem k historickým alejím kolem hřebčína. Jeden z možných návrhů nabízí poměrně unikátní technické řešení.

„Je to třípólový most, stejně jako konkurenční návrhy Ty však mají podpěry buď v zátopovém prostoru Labe, nebo přímo v řece. Zde jsou krajní dvě pole v podzemní části v betonovém základu, nejsou tedy viditelné. Na těchto dvou polích se vynáší předpětí mostovky.

Takže most bude dostatečně únosný, konstrukce bude štíhlá s minimálním optickým dopadem do krajiny a plným přemostěním řeky,“ řekl Němec s tím, že toto řešení zajistí obousměrné průplavné parametry pro lodní dopravu. Kolik bude stát, není zatím jasné.

3 Most v Přelouči

Technická památka v Přelouči je problém sám o sobě. Přes most vede silnice, kterou vlastní Pardubický kraj, součástí mostu je vodní elektrárna, část patří Povodí Labe.

„Most je ve špatném technickém stavu. V současné době zabezpečujeme dokumentaci pro stavební povolení. Celková rekonstrukce se plánuje na roky 2019-2020. Technický stav mostu je monitorován.

Pokud by došlo ke zhoršení, je ohrožena autobusová dopravní obslužnost i rychlý dosah integrovaného záchranného systému. Je vysoce pravděpodobné, že budeme moci zahájit jeho rekonstrukci až po výstavbě mostu ve Valech,“ řekl Němec.

4 Most Pavla Wonky Pardubice

Menší oprava ale čeká i Wonkův most v Pardubicích, na kterém prasklo lano. Opravy se uskuteční nejspíš letos. Silničáři ještě neznají přesný rozsah poškození. Pokračují další průzkumy. Wonkův most je nejvytíženějším v Pardubicích. Má 19 podpěrných lan, z nichž jedno prasklo, jak před časem při kontrole zjistil odborník.

Další testy mají zjistit, proč se tak stalo a zda některé z dalších lan není také poškozené.

„Lano se nachází ve střední části mostu, jak je levý odbočovací pruh k aréně. Lano je na takzvaných deviátorech, což je ohromný betonový špalek. Lano stlačuje most do závěrných zdí, což zvyšuje nosnost mostu. Bez lan by byla výrazně nižší,“ popsal závadu Němec.