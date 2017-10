Hlubší podjezd přiláká kamiony, bojí se přeloučské Mělice a Lohenice

Obyvatelům Mělic a Lohenic dělá starost hlavně plánované prohloubení podjezdu pod hlavní tratí na Prahu.

„Tohle je jasný signál pro kamiony, že sem můžou jet. Staneme se přivaděčem k dálnici. Kamiony tady nechceme, proto nestojíme o nový podjezd. Na tom stávajícím ani nevidím nic špatného,“ řekl předseda Osadního výboru v Mělicích Aleš Kouba.

Kouba tvrdí, že si přes Mělice nebo Lohenice budou zkracovat cestu kamiony jedoucí jak od Heřmanova Městce, tak i z průmyslové zóny ze Starých Čívic. „Kdo by se hnal až na most do Přelouče, který je ostatně v dezolátním stavu, když tady u nás to bude mít blíž,“ podotýká Kouba.

V Mělicích navíc nemají chodníky a jejich domy stojí na písku. Ředitelství vodních cest si však vůbec myšlenku, že by tudy měly začít pendlovat kamiony, nepřipouští. „Most je projektovaný na silnici III. třídy,“ řekl mluvčí Ředitelství vodních cest (ŘVC) Jan Bukovský.

Také silničáři vidí v celkové modernizaci, tedy novém mostu a prohloubení podjezdu, hlavně výhody.

„Zákon nám ukládá rozvíjet dopravní infrastrukturu. Podjezdem nyní neprojedou hasiči, ani svoz komunálního odpadu, konečně by tu mohly jezdit autobusy a nemusely nic objíždět,“ říká šéf Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Je to veřejný zájem, argumentují silničáři

S tím ale obě vesnice nesouhlasí. „Zajíždí nám sem městská hromadná doprava z Přelouče, hasiči k nám jezdí nejčastěji z Břehů a Přelouče, takže podjezd nevyužívají. Podle mého je to účelové rozhodnutí,“ řekl předseda Osadního výboru v Lohenicích Zbyněk Štolpa.

Silničáři si ovšem nechali vypracovat dopadovou studii, která nenaznačuje žádné ohrožení ve smyslu výrazných změn dopravních proudů, včetně kamionů. „Jak setkání s občany Mělic a Lohenic z iniciativy společnosti Transparency International potvrdilo, jedná se o veřejný zájem, který přesahuje lokalitu Mělic a Lohenic,“ řekl za silničáře Němec.

Oba předsedové osadních výborů se shodují, že by řešením byla oprava přeloučského mostu, kde stojí elektrárna. Ten je ale technickou památkou, a tak se na něm dělají úpravy jen minimální.

„Most v Přelouči by se měl opravit, ať už ke splavnění Labe dojde, nebo ne. Zmodernizovat ho, a ubude nám starost,“ řekl Kouba.

Starostka Přelouče Irena Burešová, pod níž obě vesnice spadají, slibuje most osadit dopravními značkami, které kamionům zakazují vstup. Zároveň ale uznává kouzlo navigace.

„Co dokáže kamion, kterého navede navigace do úzké uličky, víme v Přelouči moc dobře. Silničáři nám slíbili, že ani ve Valech není cílem pouštět přes valský most kamiony,“ řekla Burešová.

„Současným trendem u silnic na průjezdních úsecích obcemi je vedení silnice v minimálních parametrech, použití stavebně-technických prvků směřujících ke zklidnění dopravy a bezpečnosti chodců, vytvoření parkovacích míst pro stání vozidel u silnice mimo vozovku. Obdobný postup bychom nejspíš zvolili i v Mělicích,“ řekl Němec.

Stavba bude zahrnovat modernizaci silnice od nového mostu až po napojení na hlavní silnici Přelouč - Pardubice. Plánovaná cena i se zahloubením podjezdu a jeho odvodněním je 14 milionů korun bez daně. Vše, tedy projekt, příslušná povolení a zhotovitel, bude připraveno pro rok 2019. Stavba by podle Němce neměla trvat déle než osm měsíců.