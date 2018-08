Cestující po železnici míří do vřavy bojů proti carovi i bolševikům

Bitva v Mladějově Vstupné Mladějov-Blosdorf 1915 - dospělí 110 korun, děti do 15 let 70 korun. Odjezdy vlaků z Moravské Třebové do Mladějova: 9:32, 13:44, 14:59 hodin. Odjezd z Mladějova do Moravské Třebové: 10:15, 14:15, 17:45 hod. Jízdní řády k úzkorozchodné železnici na webu mladejov.cz