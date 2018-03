Kamionům vjezd do Mikulče nezakážou, ale znepříjemní jim cestu

Mikuleč chce zkomplikovat průjezd kamionům.

Kamiony, ale i osobní auta budou na cestě mezi obcí Mikuleč a městem Svitavy muset přibrzdit. Pardubický kraj chystá memorandum, které by mělo obsahovat výčet kroků, jež by měly učinit cestu bezpečnější.

„Memorandum se týká vzájemné spolupráce na zklidnění dopravy na silnici II/366 v úseku křižovatky I/35 Mikuleč - Svitavy,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták s tím, že text se zatím připravuje.

Místním pomohou zpomalovací ostrůvky, lepší přechody či vážení kamionů. Nicméně původní plán krajských radních, s nímž přišli loni na podzim, byl odvážnější a také podstatně kontroverznější. Navrhovali totiž zakázat kamionům na tuto nově opravenou silnici vjezd úplně.

„V současné době kamiony projíždějí obcemi Mikuleč, Kukle, Javorník a celým průtahem městem Svitavy v délce necelých tří kilometrů v zastavěné oblasti.

Je zde velmi málo přechodů pro chodce a špatně umístěné zastávky autobusů, které nutí občany tuto komunikaci přecházet,“ vysvětlil před časem náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš návrh na odklonění těžkých vozidel. V zastupitelstvu ale krajští radní narazili na odpor Svitav.

Lidem podél silnice pomůže jedině obchvat a dálnice

Několikaměsíční debata o provozu na silnici druhé třídy mezi Svitavami a Mikulčí má zvláštní průběh. Pardubický kraj odtud chtěl vyhnat kamiony, ale zástupci města to rezolutně odmítli.

Kamionů by se Svitavy totiž nezbavily, jen by se přesunuly do jiných ulic a ještě by se valily přes nebezpečnou křižovatku u Koclířova. Všichni vědí, že jediným rozumným řešením je vybudování obchvatu Svitav a následně i dálnice D35.

Co ale do té doby? Zástupci Pardubického kraje a Svitav se předběžně dohodli na memorandu, které si klade za cíl provoz na silnici mezi Mikulčí a Svitavami zklidnit. Text musí ještě schválit krajští radní, kteří také mají na úpravy silnice sehnat peníze.

„Dohodli jsme se na několika krocích. Na silnici by se měly objevit zpomalovací ostrůvky, plánuje se úprava přechodů pro chodce a také vytvoření vážního místa pro mobilní váhy,“ uvedl starosta Svitav David Šimek. Investicím by mělo předcházet i sčítání dopravy.

„Text memoranda se ještě upřesňuje. Projednání v Radě Pardubického kraje je plánováno v měsíci dubnu nebo květnu 2018,“ uvedl Barták.

Teď je těžké říct, jak bude vypadat provoz v této oblasti ve chvíli, kdy bude dokončen obchvat Svitav i dálnice D35, která bude kopírovat trasu dnešní I/35. Podle plánů Ředitelství silnic a dálnic má být přímo u Mikulče dálniční sjezd a o pár kilometrů dál další vedoucí přímo do Svitav.

Je možné a snad i pravděpodobné, že dálniční sjezd v Mikulči zůstane jen na papíře a kamiony odtud zmizí úplně. Nikdo o něj moc nestojí.

„Existují úvahy, že se stavět nebude. Stane se tak ale, až bude vybudován obchvat na I/43. Ten teď ovšem nestojí, a proto je křižovatka v plánech stavby stále zahrnuta,“ uvedl Karel Dusbaba z projektové kanceláře Valbek při únorovém jednání o trase D35 v úseku od Janova do Opatovce.

„Už před třemi roky jsme říkali, že to je zbytečný luxus mít na pěti kilometrech dva dálniční sjezdy,“ uvedl David Šimek.

Spojnice mezi Mikulčí a Svitavami je jednou z nejzatíženějších silnic II. třídy v rámci kraje. Podle sčítání dopravy z roku 2016 zde v průměru projelo 5 360 vozidel za 24 hodin, z toho nákladních automobilů bylo 1 209.