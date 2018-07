Senioři nad 70 let budou od září jezdit v Pardubicích MHD zdarma

V létě 2015 radní zavedli výrazné slevy pro děti školou povinné, nyní přicházejí na řadu důchodci. Ti starší 70 let budou už od září jezdit trolejbusy a autobusy téměř zadarmo. Pořízení výhody je bude stát jen 30 korun.

„Kromě dětí do 6 let, držitelů průkazu ZTP-P či ZTP a bezpříspěvkových dárců krve, budou moci od 1. září cestovat zdarma také senioři nad 70 let, které roční předplatné doposud vyšlo na 830 korun s tím, že 400 korun pokryla dotace města. Ta se však od prvního září navýší na celých 800 korun,“ uvedla mluvčí radnice Iveta Koubková.

Zájemci o bezplatnou jízdu budou moci žádosti o dotaci vyplnit u Dopravního podniku města Pardubic.

„Zde zároveň zaplatí třicetikorunový poplatek za podání žádosti, jenž bude pro ty, kteří již vlastní pardubickou kartu, vlastně jediným administrativním poplatkem. Pokud však žadatel ještě nemá vlastní kartu, zaplatí také poplatek za její vystavení,“ řekl náměstek primátora Jiří Rozinek.

Co se celkové výše dotace týče, město roční předplatné pro seniory podpoří maximální částkou 9 milionů korun. „Počítáme, že službu bude využívat více než 11 tisíc pardubických seniorů,“ doplňuje Jiří Rozinek s tím, že podle něj tento krok navíc uleví životnímu prostředí a bude seniory motivovat, aby nechali své automobily doma.

„Radnice v tomto období již výrazně zlevnila jízdné pro žáky, počet vydaných ročních jízdenek stoupl několikanásobně,“ připomněla slevy dětem Koubková.

Tarifní změny se týkají seniorů starších 70 let, kteří mají trvalé bydliště na území statutárního města Pardubice.

„V některých městech již jízdné zdarma pro seniory nad 70 let úspěšně funguje, věřím, že i senioři v Pardubicích tuto novinku uvítají, neboť náklady například související s potravinami či bydlením neustále rostou,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Podle něj má opatření i sociální rozměr. „Tímto krokem jim alespoň částečně v jejich rodinném rozpočtu ulevíme od nákladů na dopravu po našem městě. Vedle Senior taxi je to další vstřícný krok k dopravním možnostem pro seniory,“ dodal Rychtecký.

Dobře načasovaný předvolební dárek od radních

Na druhou stranu je poctivé připomenout, že schválení slev není určitě náhodné. Novinka začne platit zhruba šest týdnů před komunálními volbami a je známá věc, že právě důchodci chodí k volbám ve velmi hojných počtech.

„Načasování slev pro seniory nechci komentovat. Obecně si myslíme, že by žádná služba neměla být téměř zadarmo. Chápu, že je třeba důchodcům pomoci, ale myslím si, že zavedený systém docela fungoval. Nicméně slevy si jistě zaslouží ti, co dávají krev zcela zadarmo,“ uvedl opoziční zastupitel za ODS Petr Klimpl.

„Je to okatý předvolební dárek. Chápu, že hlavně ČSSD chce splnit alespoň jeden svůj slib, ale dělat to takto okatě je směšné. Navíc to zaváže až jejich nástupce,“ řekl lídr Pardubáků František Brendl.

Podle primátora Martina Charváta se však za slevami dokonce skrývá jakési poděkování starší generaci. „Tímto rozhodnutím chceme našim pardubickým seniorům naznačit, že si jich a jejich práce, kterou pro město a ve městě ve svém aktivním životě vykonávali, vážíme. Věřím, že úprava jízdného přispěje k tomu, aby podzim života pardubických seniorů byl o něco příjemnější,“ řekl Martin Charvát.

Bezplatné jízdné budou mít nově i držitelé Zlaté medaile doktora Jana Janského, držitelé Zlatého kříže Českého červeného kříže 1., 2. a 3. třídy a držitelé plakety Českého červeného kříže Dar krve – dar života. Tito držitelé budou prokazovat svůj nárok na bezplatnou přepravu průkazem, vydaným dopravcem.

„Dopravní podnik tedy držiteli nahraje na Pardubickou kartu bezplatný tarif na základě předložení potvrzení o odběrech příslušnou transfúzní stanicí a po předložení dokladu totožnosti,“ doplnil ředitel Dopravního podniku města Pardubice Tomáš Pelikán.