Pardubice navrhují pro seniory MHD zdarma, kraje chtějí slevy pro všechny

V době ekonomického růstu na to peníze jsou, až přijde ekonomická recese, může být jejich hledání těžší.

Důchodci na sedmdesát let, kteří bydlí v Pardubicích, si nemohou na drahou MHD stěžovat. Zaplatí 430 korun a mohou jezdit zdarma celý rok. Vedení města před letošními komunálními volbami však dospělo k názoru, že i to je moc. Jednou z variant je, že budou platit za roční jízdenku jen třicet korun.

„Některá města už mají pro seniory nad 70 jízdné zdarma. Je to návrh, téma. Kdy se dostane na hlasování zastupitelů, nevím. Musíme spočítat náklady, abychom věděli, o jakých penězích se bavíme,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO).

V Pardubicích má vystavený senior pas kolem 7 900 lidí. Město na ně nyní doplácí přes tři miliony korun, v případě změny tarifu se městský doplatek zvýší dvojnásobně.

Vláda premiéra Andreje Babiše přidala do programového prohlášení vlak zdarma pro studenty a seniory. Vše nasvědčuje tomu, že jej čeká i druhý pokus o sestavení vlády, v němž se chce opřít o levicové hlasy, tudíž slib levné dopravy u toho těžko může chybět.

„Předpokládáme, že by byl nějaký senior pas nebo průkaz, který by byl zpoplatněný. O tom, kolik by to bylo, se vedou debaty,“ uvedl nedávno ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

„V sociální demokracii vítáme, že hnutí ANO přebírá náš program, teď je nutné na to najít na celostátní úrovni patřičné prostředky,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). Kraj totiž dotuje regionální železniční dopravu, a když z ní zmizí platící cestující, bude potřebovat více prostředků od státu.

Zvýhodňování důchodců a dětí v dopravě má i jiné vedlejší dopady. „Může se nám stát, že lidé v produktivním věku, cestující za nákupy nebo za prací, nebudou ochotni dávat čtyři tisíce za roční jízdenku v MHD, pokud budou vozy přecpané. Anebo budeme muset při větší zátěži přidávat další spoje, abychom zajistili standard, bude to nákladnější, nicméně tržby nám nevzrostou,“ uvedl ředitel Dopravního podniku města Pardubice Tomáš Pelikán.

Slevy chystají i Pardubický a Hradecký kraj v regionální autobusové dopravě. Byť v čele obou krajů stojí hejtmani z ČSSD, která slibovala jízdné v autobusech pro děti a důchodce zdarma, nakonec na to nedojde.

„Myslím, že mám úkol za veřejné prostředky najít model pro veřejnou dopravu, který bude ekonomicky únosný. A tento původní nápad takový nebyl,“ řekl k tomu náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš (ODS).

Pardubický kraj společně s Hradeckým proto připravují slevy, které by získali všichni, kteří veřejnou dopravu využívají ke každodennímu cestování, tedy nikoliv jen děti a důchodci.

„Zatím nemohu říct, jak vysoká by sleva byla, ale měla by lidi motivovat,“ uvedl Kortyš s tím, že její zavedení by oba kraje chtěly spustit současně se změnou jízdních řádů na konci letošního roku, anebo od 1. ledna 2019.

