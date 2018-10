Pardubická MHD musí s novinkami počkat na nové výběrové řízení

Modernizace odbavovacího systému MHD v Pardubicích chystaná na letošní říjen se odkládá. Novinka, díky které by k zakoupení jízdného ve vozech měla stačit jen bezkontaktní platební karta, se objeví nejdříve v průběhu příštího roku. A to jen v případě, že se na druhý pokus dopravnímu podniku povede soutěž na výběr dodavatele dotáhnout do konce.



„Rozhodli jsme se soutěž zrušit a budeme vypisovat novou. Podle dotačního projektu musíme podepsat smlouvu do dubna příštího roku. Věřím, že to stihneme,“ uvedl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Pardubický dopravní podnik předpokládal, že nový elektronický odbavovací systém bude stát 64 milionů korun. Soutěž letos vyhrála vysokomýtská firma Telmax s cenou 27 milionů.

Proti výsledku soutěže protestovala společnost Emtest ze Žiliny. Tvrdila, že nabízená cena ve výši 42 procent předpokládané hodnoty zakázky je nepřiměřeně nízká. A že ve skutečnosti vítěz nemůže splnit to, co slibuje.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dospěl k závěru, že Dopravní podnik města Pardubic se s námitkami dostatečně nevypořádal, a v květnu mu zakázal uzavřít s vítězem smlouvu.



Dopravní podnik měl dvě možnosti. Mohl si stát za výsledkem soutěže a pokoušet se antimonopolní úřad přesvědčit, že bylo vše v pořádku. Pokud by se to však nepovedlo, už by nestihl najít dodavatele v nové soutěži včas. Proto se nakonec představenstvo městské firmy rozhodlo vyhlásit nové výběrové řízení hned.

Ceny na provoz se diametrálně lišily

„Poučili jsme se i z toho, co bylo v námitkách. Některé věci, které jsme měli v zadávací dokumentaci, tam už nebudou,“ uvedl Pelikán.

V původní soutěži trojice uchazečů chtěla za hardwarové vybavení vozidel částky kolem 25 milionů korun. Úplně jinak ale firmy spočítaly náklady na provoz systému s poplatky za datové přenosy či hostingové služby na příštích deset let. Dvě společnosti požadovaly kolem sto tisíc korun měsíčně, vítěz chtěl jen osm tisíc.

„Každý to nacenil jinak, byly tam diametrální rozdíly. Toto je jedna z věcí, které změníme. Poplatky za mobilní operátory na přenos dat vezmeme na sebe,“ uvedl Pelikán.

Ve výběrovém řízení tak bude zásadní nabízená cena celého hardwaru, čteček, bankovních karet i palubních počítačů. Nový odbavovací systém v pardubické MHD má nahradit ten, který zde funguje od roku 2006.

Měl by umožnit platit jízdné kartami od více dopravců i bankovní kartou. Fungovat v něm má IREDO karta i IN ČD karta. Jejich majitelé na nich mohou mít nahrané jízdenky na delší časové období pro jízdu vlakem i MHD. Výměna systémů zhruba ve 130 vozech se měla uskutečnit o prázdninách a spuštění systému v říjnu, což je kvůli potížím se soutěží odloženo na neurčito.

Dopravní podnik může od EU získat dotaci 21 milionů korun, ale musí vše dokončit do prosince 2019.

Stále ale existuje riziko, že i proti druhému výběrovému řízení se některý z uchazečů odvolá k ÚOHS, což by mohlo vést až k tomu, že dopravnímu podniku dotace uteče a bude si muset pořídit jiný, a patrně ne tak nákladný odbavovací systém.j