Dopravní podnik v Pardubicích zadal reklamní polepy bez soutěže

Když se v roce 2012 společnost Barth-media s dopravním podnikem dohodla, že získá výhradní právo zajišťovat reklamu na vozech MHD, slíbila za to platit 4,2 milionu korun ročně.

Od té doby představenstvo dopravního podniku smlouvu pravidelně prodlužovalo. Letos v létě pak schválilo dodatek ke smlouvě, který její platnost prodloužil až do roku 2023.

Od příštího roku ale bude dopravní podnik inkasovat jen 2,6 milionu. Vyplývá to z dokumentů, které jsou veřejně přístupné v registru smluv.

Z pohledu společnosti Barth-media má nová úprava smlouvy logiku. Zatímco původně měla k dispozici pro celoplošnou reklamu 115 vozů, nyní jich bude mít jen 75.

Dopravní podnik totiž nakoupil desítky vozů z prostředků Unie, na něž se nemůže lepit reklama. Cena za jedno vozidlo tak podle ředitele dopravního podniku Tomáše Pelikána zůstává stejná, ale celková částka se adekvátně snížila.

Původní cena by nebyla fér

„Museli jsem snížit nájemné, protože by asi nebylo fér, abychom to nechali v původní ceně a sebrali jim tolik aut,“ uvedl Pelikán.

Dodal, že vyhlašovat novou soutěž na celoplošnou a pásovou reklamu na vozech MHD nemělo smysl a nepřineslo by to větší příjmy. „Historicky od roku 2008 jsme dělali tři soutěže a nikdy jsme nedocílili toho, že by se nám někdo jiný přihlásil. Jako představenstvo jsme usoudili, že tento výnos je jistota, zaplatili nám každou splátku, peníze přišly vždycky včas,“ uvedl Pelikán.

Smlouva obsahuje sankce vůči dopravnímu podniku. Zavázal se, že sám na vozech žádnou reklamu nebude prodávat. Pokud by to udělal, dostal by od Barth-media za každý takový autobus či trolejbus o 130 tisíc korun ročně méně.

Dopravní podnik města Pardubice podle tiskové mluvčí Jitky Malinské v minulém roce inkasoval za reklamu 7 milionů 190 tisíc korun.