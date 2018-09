Novinky v pardubické MHD brzdí spor. Vítěz soutěže byl moc levný

Pardubický dopravní podnik předpokládal, že nový elektronický odbavovací systém bude stát 64 milionů korun. Soutěž vyhrála vysokomýtská firma Telmax s cenou jen 27 milionů.

Proti výsledku soutěže protestovala společnost Emtest ze Žiliny. Tvrdila, že nabízená cena ve výši 42 procent předpokládané hodnoty zakázky je nepřiměřeně nízká. A že ve skutečnosti vítěz nemůže splnit to, co slibuje.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dospěl k závěru, že Dopravní podnik města Pardubic se s námitkami dostatečně nevypořádal, a v květnu mu zakázal uzavřít s vítězem smlouvu.

Ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán přiblížil, že trojice uchazečů chtěla za hardwarové vybavení vozidel podobné částky kolem 25 milionů korun. Úplně jinak ale firmy spočítaly, kolik bude stát provoz systému na dalších deset let s poplatky za datové přenosy či hostingové služby.

K čemu má sloužit nový odbavovací systém Původní odbavovací systém v pardubické MHD z roku 2006 nahradí nový, který umožní platit jízdné kartami od více dopravců i bankovní kartou. Fungovat má v něm IREDO karta i IN ČD karta. Jejich majitelé na nich mohou mít nahrané jízdenky na delší časové období pro jízdu vlakem i MHD. Výměna systémů zhruba ve 130 vozech se měla uskutečnit o prázdninách a spuštění systému v říjnu, což je kvůli potížím se soutěží odloženo na neurčito. Dopravní podnik může od EU získat dotaci 21 milionů korun, ale musí vše dokončit do prosince 2019.

„Dvě firmy nabídly kolem sto tisíc měsíčně, vítěz osm tisíc. Zdá se to jako obrovský rozdíl, za který se to nedá pořídit. Čistě teoreticky by to asi šlo, ale je otázka, jak by to vypadalo v praxi,“ uvedl Pelikán.

Dopravní podnik už za chybu při soutěži musel zaplatit 30 tisíc korun a nyní se rozhoduje, zda se bude snažit ve sporu pokračovat, anebo raději vypíše novou soutěž.

„Je to z hlediska času a našeho cíle asi reálnější cesta,“ připustil Pelikán. O postupu rozhodne představenstvo.

Není to drobná, ale vážná komplikace. Nikde totiž není psáno, že se cestující ve vozech skutečně dočkají terminálů, kterým bude jedno, zda čtou platební kartu, Pardubickou kartu, IREDO kartu nebo IN ČD kartu.

Nákup nového systému byl podmíněn evropskou dotací ve výši 21 milionů korun. Tu však dopravní podnik získá jen tehdy, když stihne modernizaci provést do prosince příštího roku.

Pokud by se účastníci nové soutěže opět odvolávali proti jejímu výsledku, dotace možná nebude. A s ní by pravděpodobně zmizela i možnost investovat do luxusnějšího odbavovacího systému.

Na druhou stranu i snaha dotáhnout do konce původní soutěž a vyřešit všechny námitky může dopadnout neúspěchem. To ve chvíli, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dojde nakonec k závěru, že soutěž je třeba zrušit.

Konkurenti spolu bojují

Potíže Dopravního podniku města Pardubic nejsou ojedinělé. Na konci léta u antimonopolního úřadu neobstála podobná soutěž Dopravního podniku města České Budějovice. Stejné problémy podle Pelikána řeší i v Ústí nad Labem či v Hradci Králové.

„Je tu omezený trh, na kterém je pár firem a válčí spolu. Klasická situace,“ uvedl předseda dozorčí rady Dopravního podniku města Pardubic a poslanec Martin Kolovratník.