Hradubická zrychlí na 110 km/h až vyroste nová křižovatka u Stéblové

Když na začátku července spojil Pardubice s Hradcem Králové dokončený čtyřproudový úsek, zesílily hlasy, které volaly po zvýšení maximální rychlosti z 90 na 110 kilometrů v hodině. Jenže zkrácení jízdní doby mezi krajskými městy se zatím nekoná. Kromě chybějící legislativy je na vině i křižovatka u Stéblové.

"Dobudování křižovatky u Stéblové je poslední stavební úpravou, která chybí k zvýšení povolené rychlosti na 110 km za hodinu," řekl šéf pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic Bohumil Vebr.

Hlavní problém, který se přestavbou odstraní, spočívá ve vybudování nových připojovacích a odbočovacích větví ze stávající silnice I/37.

Nová přeložka bude měřit půl kilometru

Ve směru od Srchu se řidiči mohou těšit na zcela novou připojovací komunikaci, která motoristy navede přímo na Hradec Králové. Tímto zároveň bude možné odbočit při cestě od Pardubic do obce Srch. Na opačné straně pak stavbaři přeloží stávající silnici třetí třídy vedoucí ze Stéblové směrem k mostu vedoucímu přes čtyřpruh. Délka zcela nové přeložky bude měřit 430 metrů. V neposlední řadě se počítá i s prodloužením podchodu pro pěší.

Ani proměna křižovatky u Stéblové ale podle Vebra pro zvýšení rychlosti nestačí.

"Zvýšení rychlosti je legislativní problém, který dosud nebyl vyřešen. Zákon o pozemních komunikacích zatím zvýšení rychlosti v extravilánu neumožňuje," říká Vebr.

Ministerstvo dopravy má ale opačný názor. Říká, že zákonná opora není nezbytná a záleží jen na souhlasu úřadu a policie.

"V rámci pilotních projektů, mezi které Hradubická patří, je stěžejní dokončení bezpečnostních auditů. Zvýšení rychlosti v rámci testování na tomto úseku by tedy po úpravě křižovatky u Stéblové nemělo nic bránit. Dokonce ani to, kdyby nebyla do té doby schválena související legislativa. Nezbytný je ale souhlas krajského úřadu a policie," uvedl Zdeněk Neusar z tiskového oddělení resortu dopravy.

Akci za 50 milionů z větší části platí Unie

A kdy se řidiči nové silnice dočkají? Ačkoliv smlouva mezi ŘSD a zhotovitelem byla podepsána již 11. října, žádná viditelná stavební činnost doposud neprobíhá.

"Dne 23. října bylo Ředitelstvím silnic a dálnic předáno staveniště s veškerými stavebními povoleními zhotoviteli. Ten nyní připravuje dokumentaci a harmonogram stavebních prací. V letošním roce provede pouze přeložku kabelů a drobné přípravné práce, zemní práce včetně skrývek ornice jsou naplánovány až po zimě," vysvětluje Vebr.

Kromě úprav v prostoru samotné křižovatky jsou v plánu i menší a časově méně náročné práce na úseku mezi Pardubicemi a Hrobicemi. Ty řidiči pocítí během nadcházejících dnů. "V listopadu vyměníme a doplníme nevyhovující svodidla na staré části I/37," dodal Vebr.

Stavba, kterou získala firma Chládek a Tintěra, by měla přijít na necelých 50 milionů korun, 85 procent nákladů pokryjí peníze z evropských dotací. S uvedením křižovatky do provozu se počítá v listopadu 2014. Dobrou zprávou je, že práce výrazně neovlivní plynulost provozu na Hradubické. Podle Vebra dojde pouze ke krátkodobým částečným omezením.