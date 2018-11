V městských firmách nesedíte na ozdobu, ukazuje trestní stíhání politikům

Nedávno skončené koaliční jednání v Pardubicích dlouhou dobu brzdila jediná věc - dohoda na tom, do jaké městské firmy si půjde sednout nějaký politik. Strany mezi sebou tvrdě bojovaly o počet míst i jejich kvalitu.

Nyní se však ukazuje, že by volení zástupci měli lépe zvažovat, kam se hrnou a co je tam čeká. Policie totiž obvinila kompletní bývalé představenstvo Služeb města, které schválilo podezřelý nákup tří lesních pozemků.

Ten inicioval jeden z členů tehdejšího vedení městské akciovky Karel Hron z hnutí ANO.

„Kriminalisté v říjnu obvinili osmatřicetiletého muže z trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku a další čtyři osoby, dva muže a dvě ženy z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti,“ uvedla pro agenturu ČTK policejní mluvčí Markéta Janovská.

Hronovi policie klade za vinu, že při schvalování odkupu lesních pozemků nejednal jako člen představenstva společnosti v zájmu firmy. Podle kriminalistů vědomě neposkytl informace o skutečné ceně pozemků ostatním členům představenstva, ač to bylo jeho povinností.

Ostatní čtyři lidé podle obvinění porušili zákon tím, že schválili nákup pozemků do majetku společnosti, aniž si vyžádali jakékoli podklady, informace nebo ekonomické analýzy k obvyklé ceně těchto nemovitostí.

Dalšími členy představenstva byli Vítězslav Novohradský a Jiří Jirout z ČSSD, Lea Tomková z ANO a Marie Hubálková z KDU-ČSL.

Kauza nákupu pozemků Služeb města Karel Hron z hnutí ANO, který se stal členem představenstva Služeb města Pardubice 29. ledna 2015, získal v červnu téhož roku v exekuční dražbě tři lesní pozemky u Černé za Bory za 959 tisíc korun. Potom 11. března 2016 pozemky převedl do společného jmění s manželkou Miluší Hronovou, ovšem 5. dubna se pozemky dál posouvaly do majetku manželčiny matky, Marcely Babíčkové. Ani ona nevlastnila parcely dlouho. Už 23. května 2016 uzavřela kupní smlouvu se Službami města, které jí za kus lesa vyplatily 5 023 900 korun. Transakci schválilo představenstvo firmy, které nyní kompletně policie obvinila kvůli možnému spáchání trestného činu.

„Podala jsem stížnost proti obvinění. Cítím se v celé věci podvedená. Pan Hron nám vůbec neřekl, o jaké pozemky jde a že k nim má vztah,“ řekla Hubálková, která se v nedávných volbách stala zastupitelkou prvního obvodu.

Policie obvinila kompletní vedení firmy

Zpráva o obvinění politiků zapůsobila mezi jejich kolegy jako rozbuška. Zatím se nikdy nestalo, že by policie obvinila celé vedení firmy, i lidi, kteří zjevně o transakci nic netušili.

„Tak to jste mne překvapil. To jsem nečekal, že by to policie vzala takhle kompletně. Ihned jdu volat do basketbalového klubu, aby mi jeho šéfové ukázali účetnictví za minulé roky,“ uvedl s mírnou nadsázkou budoucí radní za KDU-ČSL a člen představenstva BK JIP Pardubice Vít Ulrych.

Pravdou je, že politici ve firmě paradoxně mohou více ztratit, než získat. Odměny řadového člena představenstva se pohybují v řádech nízkých jednotek tisíc měsíčně, ale možné sankce mohou být hodně nepříjemné.

„Jsem z celé věci zdrcená. Jsem v průšvihu ani nevím jak. Nic jsem nepodepsala, nic jsem neřídila a teď jsem obviněná,“ stěžovala si Hubálková.

Ostatně podobně se hájila už v době, kdy kauza před rokem vypukla, na zasedání pardubického zastupitelstva. „Nejsem zvyklá se pohybovat mezi lidmi, kteří spekulují. Jak jsem měla poznat, že jde o podvod?“ hájila své hlasování pro obchod bývalá členka představenstva Služeb města Marie Hubálková.

„Prostým selským rozumem. Myslím, že nebyl zase tak velký kumšt si říct, že Služby města vůbec nemají v popisu práce kupovat nějaký kus zavšiveného a zabordelovaného lesa někde u Černé za Bory,“ poslal jí však poměrně drsnou odpověď zastupitel za ODS Karel Haas.

Z logiky věci vychází, že však největší trest hrozí samotnému Hronovi, který transakci s pozemky řídil. Pokud se ukáže, že je vinen, může jít do vězení na pět let.

„Omlouvám se všem občanům Pardubic za jednání našeho člena, který selhal. Jeho skutek nese známky účelového podvodu,“ uvedl před rokem na adresu spolustraníka Hrona i primátor Pardubic Martin Charvát.