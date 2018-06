Pardubické Masarykovo náměstí čeká přes léto oprava

Lidé z Pardubic si už zvykli, že každý rok je čeká nějaká dopravní uzavírka, která značně ztíží už tak dost problematický pohyb autem po městě. Letošek nebude výjimkou. Přes celé prázdniny se totiž bude opravovat Masarykovo náměstí v centru města.

„Přesný harmonogram prací teprve zveřejníme. Máme ale už vybraného dodavatele, stavební povolení. Stavební práce jsou naplánované na dva měsíce,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Město nechává rekonstruovat jednu část, prostor od věžáku Magnum po křižovatku u zimního stadionu. Budou se opravovat chodníky, lavičky a také měnit další vybavení na ulici.

„Povrch chodníku je v této lokalitě opravdu šílený. Opravený prostor bude stylem navazovat na třídu Míru. Rekonstrukce bude probíhat v létě, kdy je provoz o trochu méně frekventovaný,“ řekl primátor Martin Charvát.

Šéf Dopravního podniku: Snad se vše stihne do konce prázdnin

Na náměstí zastavuje denně velké množství autobusů a trolejbusů. Práce si stavební firma musí naplánovat tak, aby úplně nepřerušila provoz MHD a lidé mohli přes náměstí alespoň procházet. Ovšem i tak šéf dopravního podniku Tomáš Pelikán tuší velké problémy.

„Denně na obou zastávkách na náměstí odbavíme zhruba 30 tisíc lidí. To nyní nepůjde, takže budeme muset hledat místa pro náhradní zastávky,“ uvedl Pelikán s tím, že rekonstrukce prostoru mezi ČSOB Pojišťovnou a Palácem Pardubice si vyžádá masivní změny v organizaci MHD.

„Podle toho, jaká se bude zrovna opravovat strana ulice, budeme pouštět vždy v jednom směru kompletní trolejbusovou dopravu přes třídu Míru. Pevně věřím, že se vše stihne do konce srpna. Vůbec si neumím představit, co by to s dopravou udělalo, kdyby se stavělo ještě v září,“ řekl Pelikán s tím, že se budou opravovat i zastávky.

Součástí prací bude i stavba světelného semaforu na přechodu mezi zastávkami. Lidé tam nyní přebíhají dost živelně a výrazně brzdí dopravu.

„Uvidíme, co to udělá. Mám trochu strach, že až někomu bude na druhé straně ujíždět autobus, tak tam vběhne i na červenou. Snad se tam nestane nic závažného,“ dodal Tomáš Pelikán.

Město tak rekonstrukcí naváže na opravy třídy Míru, která skončila na jaře v roce 2015. Chodníky na ulici 17. listopadu, které na ni navazují, město opravilo loni, práce skončily na podzim.