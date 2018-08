Dělníci končí se zatím neúplnou opravou pardubického Masarykova náměstí

Vozovka ve směru od Chrudimi k aréně je již hotová kompletně a řidiči po ní už týden projedou v obou jízdních pruzích. Dokončen je také chodník v úseku od ČSOB k Sukově třídě, který náměstí vizuálně propojil s třídou Míru a nedávno rekonstruovanou ulicí 17. listopadu.

Intenzivně se pracuje i na druhé straně náměstí.

„Také ve směru od arény na Chrudim bude jeden pruh asfaltový a druhý betonový, i v tomto případě však bude nutné počkat, až bude mít betonová vrstva ideální tvrdost. Asfaltová část by tak měla být zprůjezdněna do konce srpna, betonový jízdní pruh by měl být průjezdný od 17. září,“ řekla pro agenturu ČTK náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Všichni zainteresovaní se snaží, aby stavba co nejdříve skončila. Probíhá totiž v samém centru města, navíc na klíčovém dopravním uzlu městské hromadné dopravy.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o prioritní stavbu a že Masarykovo náměstí patří mezi jedno z nejfrekventovanějších míst ve městě, je třeba rekonstrukci dokončit co nejdříve, aby provoz zde mohl být znovu obnoven. Proto jsme přistoupili k rozhodnutí, že se zde bude pracovat i v nočních hodinách a rád bych tímto způsobem požádal občany o trpělivost,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Nový povrch by měl snížit decibely v centru města

Jednou z největších výhod nové silnice na centrálním náměstí bude tišší povrch, který nahradí hodně hlučné kostky. Vrchní vrstva vozovky totiž obsahuje nanovlákna, měla by déle vydržet a zároveň sníží hluk o dva až čtyři decibely.

„Oprava silnice zajistí udržení jízdního komfortu, dodržení limitů hluku, vibrací a prašnosti i bezpečnost silničního provozu,“ řekl krajský radní pro dopravu Michal Kortyš.

Dalších sedm milionů korun investuje město do opravy chodníků. S nimi je však jeden problém nedaleko věžáku Magnum. Tam se totiž zatím nové chodníky dělat nemůžou, protože tam je v plánu výstavba projektu Nová Veselka.

„Investor se zavázal, že po vybudování objektu dodláždí i zbývající část chodníku, přičemž použije stejný materiál. Nové dlaždice jsou betonové a mají speciální povrchovou úpravu, aby se předešlo zasakování skvrn,“ řekla náměstkyně Dvořáčková.

„Dohodli jsme se na tom zejména z toho důvodu, aby při výstavbě budoucího objektu nedošlo k poškození nové dlažby,“ doplnil vedoucí odboru majetku a investic pardubického magistrátu Jaroslav Hruška.

Od září se na Masarykovo náměstí postupně vrátí městská hromadná doprava se všemi pravidelnými zastávkami.

„Linky městské hromadné dopravy zde budou opět stavět od 1. září, kdy začnou obsluhovat stanoviště číslo 1 a 3, od 17. září pak spoje budou stavět také na stanovišti číslo 2,“ řekl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Plánuje se i oprava úseku mezi náměstím a Wonkovým mostem

Ovšem ani po kompletním dokončení opravy Masarykova náměstí si řidiči klidu zase tolik neužijí. Už nyní totiž krajský úřad plánuje v centru Pardubic další stavby, které omezí plynulost dopravy.

Od září do října totiž bude oprava hlavní silnice středem města pokračovat, a to na úseku od Masarykova náměstí po most Pavla Wonky, kde bude taktéž odfrézován stávající asfaltobetonový kryt a provedena pokládka asfaltobetonového krytu s přísadou nanosilika.

„Tyto stavební práce budou probíhat z větší části o víkendech za částečné uzavírky,“ dodal ředitel Správy a údržby silnic Miroslav Němec.

Dělníci se pak navíc vydají i na samotný most Pavla Wonky. Ani tady však podle prvních odhadů nebude třeba kompletní uzavírka.