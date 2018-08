Šance pro zpustlá kasárna v Pardubicích: výstavba domu pro seniory

Kam s nimi? Tuto otázku řeší téměř celá Evropa a Česká republika včetně Pardubic není výjimkou. Populace se sice dožívá stále vyšších věků, ale to má za následek i fakt, že začínají zoufale chybět místa pro hodně staré a nemocné lidi. Domovy pro seniory jsou doslova přecpané a na místa se čeká i roky. Výstavba nových zařízení se jeví jako nezbytná.

„Máme ohromný problém s umístěním lidí, kteří od nás odcházejí. Rodina se velmi často nedokáže o nemocné rodiče postarat a ti nemají kam jít. Místa absolutně nejsou a situace začíná být neudržitelná,“ říká Jana Tomšů, ředitelka LDN v Rybitví, která zároveň kandiduje v Pardubicích za Koalici pro Pardubice. Podle ní je nutné, aby samo město začalo být ve věci aktivní a odstartovalo přípravy dalšího domova pro seniory.

„Ten U Kostelíčka dávno nestačí poptávce,“ řekla Tomšů. A zdá se, že by radní mohli při stavbě zabít dva problémy najednou. Domov pro seniory by totiž mohl vyrůst v dnes zchátralých Masarykových kasárnách.

Magistrát totiž podle informací agentury ČTK plánuje, že by v areálu vybudoval právě ubytovací zařízení pro seniory s více či méně specializovanou péčí. Přihlásil se již také soukromý subjekt, který chce v lokalitě postavit základní církevní školu. „Umím si představit, že by tam mohl být celý komplex služeb včetně vývařovny, sociálních služeb, lékárny nebo půjčovny pomůcek,“ dodala Tomšů.

Vedení pardubické radnice momentálně dá zpracovat ekonomické zhodnocení bývalých kasáren. Rozsáhlý areál získalo město před čtyřmi lety a stále zvažuje, jak jej využít. V budoucnu chce území nabídnout i soukromým investorům. Nedávno se přitom sami aktivně přihlásili na radnici lidé z firmy Senecura s tím, že by rádi v části areálu ve Štrossově ulici postavili velký domov pro seniory.

„Naše společnost chce do roku 2025 postavit v republice 45 zařízení s pěti tisíci lůžky. Demografická křivka naznačuje stárnutí populace, pro kterou bude nutné zajistit péči i bydlení,“ uvedl zástupce firmy František Troják.

Původní armádní budovy by se musely z velké části zbourat

Byť zastupitelé společnost k veterině nepustili, je klidně možné, že by mohla jednou stavět právě v kasárnách. „Zástavbu a využití areálu bude regulovat zpracovaná studie,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

„V tuto chvíli je zaregistrována studie, kterou dělal odbor hlavního architekta. Je otázka, jestli se budeme studií řídit, nebo jestli by z architektonické soutěže, která by se na to vypisovala, vzešlo něco lepšího,“ řekla Dvořáčková. Před prodejem by se původní armádní budovy musely z velké části zbourat. Příprava na prodej se ale městu vyplatí, rozvojová plocha bude mít díky relativní blízkosti centra značnou tržní hodnotu.

Na využití osmihektarového areálu zpracovali nedávno studenti Stavební fakulty Vysokého učení technického Brno seminární práce. Většina studentů preferovala vybudování nové čtvrti s bytovými i rodinnými domy a náměstím doplněným zelení.