VIDEO: Hřebčín v Kladrubech ukázal restaurovaný Masarykův kočár

Návštěvníci jej tak mohou vidět zatím pouze v kočárovně hřebčína.

Originál Masarykova kočáru

„Tento kočár patřil mezi Masarykovy oblíbence ve flotile hradních kočárů. A ani se nedivím, jeho systém pérování z něj skutečně dělal nesmírně pohodlný dopravní prostředek. Ostatně je známo, že Masaryk v něm jezdil raději než automobilem,“ řekl Tomáš Bárta z restaurátorských ateliérů Bárta v Hořicích v Podkrkonoší.

Prezident T. G. Masaryk kočár využíval pro potřeby prezidentského protokolu a své jak v Praze, tak později v Lánech. Kočár, který je ve sbírce Národního hřebčína Kladruby nad Labem, byl v roce 2010 prohlášen kulturní památkou České republiky.

Opravit zchátralý unikát nebylo pro tým restaurátorů nic jednoduchého. „Nejtěžší bylo zvolit vhodné postupy a následně použít technologie, které odpovídají stáří kočáru, ať už se to týká tmelů nebo kočárové lodi. To už je něco, co sto let nikdo nedělal. A my nesmíme způsobit, že budete mít pocit, že se díváte na nový kočár. Musí z něj být cítit, že je to starý kus,“ řekl Bárta

Jeho hodnota se podle něj odhaduje jen těžko, ta historická je nevyčíslitelná, finanční jde do stovek tisíc korun.