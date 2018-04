Martínek: S hejtmanstvím končím kvůli zdraví, práce senátora je lehčí

Martínek je na tom podle svých slov zdravotně mnohem lépe, než před operací, při které mu transplantovali ledvinu. "V jistých okamžicích musí mít člověk dávku sebereflexe. Ta nemoc tady je a bude. Musel jsem zvážit svoje možnosti a to, do jaké míry můžu svojí nemocí tuto funkci ohrožovat. Je pro mě nepředstavitelné, že by se měla opakovat ta přestávka, kterou jsem měl," řekl hejtman.

Vaše rozhodnutí neobhajovat post hejtmana bylo pro mnohé velkým překvapením.

Nebylo to pro mě lehké rozhodnutí, zvažoval jsem to ze všech stran a konzultoval jsem to s lékaři. Je evidentní, že výkon práce takovým stylem, jakým je třeba funkci hejtmana dělat, určitě průběhu nemoci neprospělo.

Co vám doporučili lékaři?

Lékaři mi neříkali, co mám dělat. Ale to, jaká je prognóza mé nemoci.

Co tedy řekli?

Jejich odpověď zněla jasně: každý rok v takovéto funkci vykonávané tak, jak ji dělám já, se procenta úspěšnosti léčení a dalšího bezproblémového průběhu určitě zhoršují.

Je vaše rozhodnutí skutečně neměnné? Krajské volby jsou až za rok.

Já jsem to rozhodnutí musel dát teď. Nedokážu říct, co se mnou rok intenzivní práce, který mám před sebou, udělá. Ale rozhodnutí je nevratné, nemám ve zvyku svá rozhodnutí měnit.

Nebojuje to ve vás? V pátek se konečně pohnula situace kolem R 35, rozvířil jste dění ve zdravotnictví.

Strašně. Musím se s tím vyrovnat, ale doposud jsem to zcela nepřijal.

Máte ale vcelku slušné šance usilovat o post senátora na Svitavsku, Moravskotřebovsku.

Je to jedna z možností. Ale nezáleží jen na mně. Ale i na mých kolezích, jestli si to budou přát. Pokud mi tahle varianta bude nabídnuta, určitě ji budu zvažovat, protože to je o něčem jiném. Výkon Senátu je diametrálně odlišný od činnosti hejtmana.

Jak moc?

V řádech. Je to jiná záležitost. Můžu to srovnávat s prací ministra. Pokud se týká času, jsou si podobné. Pokud ale mluvíme o náročnosti, skoro bych řekl, že je náročnější dělat hejtmana, než ministra. Zodpovědnost je stejná, ale ministr má užší spektrum výkonů.

Jak to myslíte?

Když přestanu jako ministr řešit jeden problém, tak se nemusím přeorientovávat na úplně odlišnou věc, jako to mám teď, když jsem hejtman.

Práce senátora je tedy klidnější?

To se vůbec nedá s hejtmanem srovnat. Podstatné i z hlediska mého stávajícího stavu je, že si můžu určit denní režim. Na hejtmanství to nedokážu.

Připusťme, že vaše strana vyhraje krajské volby. Kdo by mohl být vaším nástupcem?

Těžko můžu říci jména. Kolegové do značné míry počítali, že bych se mohl ucházet o funkci. Vidím schopné lidi kolem sebe.

Jako první se o vaše křeslo hejtmana přihlásil šéf krajské záchranky Pavel Svoboda. Co na to říkáte?

Slyšel jsem nejrůznější jména, ale jeho jméno pro mě bylo opravdu překvapením. Vím o lidech, kteří se k tomuto kroku systematicky připravují, ale v jeho případě mě vůbec nenapadlo, že by mohl mít takovéhle tužby.

Už jste spolu o tom mluvili?

Vyměnili jsme si pár textovek. Popřál jsem mu úspěch.