Hejtman Martin Netolický změnil názor. Úřadovat chce další čtyři roky

Hejtman před volbami slíbil, že své křeslo dobrovolně v roce 2020 uvolní. Ve chvíli, kdy byl zvolen místopředsedou ČSSD, oznámil, že si to rozmyslel.



„Práce pro Pardubický kraj mne baví, po pěti letech se podařilo nastavit způsob řízení, který je odlišný od mých předchůdců a funguje, jsou konkrétní výsledky,“ uvedl Netolický. Svá tvrzení o konci ve funkci hejtmana před půldruhým rokem ale formuloval velmi kategoricky.

„Prostě to chce celého člověka, abych tu funkci mohl dělat tak dobře, jak chci já. Ale to se podle mne nedá zvládnout déle než zmíněná dvě období. Nerad bych se stal nějakým místním dinosaurem, který tady bude roky,“ uvedl v rozhovoru pro MF DNES, který v říjnu 2016 vyšel s titulkem „Jako lídr jdu do voleb naposledy“.

Teď Netolický tvrdí, že se mnohé změnilo. „Byla to situace, kdy se mne vnitrostranická opozice snažila nejrůznějšími způsoby atakovat, průběh volební kampaně byl takový, že to člověka spíše otrávilo, než že by se těšil na další volební období,“ uvedl.

Jako místopředseda ČSSD chce podle svých slov v celostátní politice čelit snahám Andreje Babiše omezit místní samosprávy.

Od pokračování v krajské politice si slibuje například to, že už bude mít mnohem větší slovo při tvorbě kandidátky. „Pokud má někdo převzít zodpovědnost za volební výsledek, tak musí mít vliv na její složení,“ uvedl pětatřicetiletý politik.

Na špínu v Praze nemám žaludek, říká místopředseda ČSSD

Hejtman vyčnívá minimálně mezi krajskými politiky svým sklonem pronášet ostré soudy a vyrážet do boje. V roce 2013 po parlamentních volbách okamžitě podpořil křídlo Michala Haška, které se snažilo odstavit od povolebního vyjednávání předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku. ČSSD tehdy získala přes dvacet procent hlasů.

O čtyři roky později po volebním výprasku zase veřejně žádal vyvození osobní zodpovědnosti triumvirátu v čele sociální demokracie „řádově v hodinách, nejdéle ve dnech“.

Tehdejší místopředseda Milan Chovanec ho vyzval, aby nemluvil přes média a raději převzal zodpovědnost. „Byla to hozená rukavice,“ řekl k tomu Netolický.

Hejtman překvapil i před prezidentskými volbami. Z kdysi věrného a zapáleného příznivce Miloše Zemana se stal aktivní podporovatel jeho protikandidáta Jiřího Drahoše.

Možnost, že by Netolický mohl působit ve vládě, on sám kategoricky odmítá. „Cítím centrální politiku jako neuvěřitelnou špínu. Nemám žaludek, abych se v Praze zabýval nějakými intrikami,“ uvedl.

Na sjezdu ČSSD dostala z nových místopředsedů nejvíce hlasů - 287 z 458 krajská radní z Vysočiny Jana Fialová. Poslanec Jaroslav Foldyna obdržel 255 hlasů a Netolický o deset méně.