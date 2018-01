Pardubický hejtman otočil a podpořil Drahoše, chce strhnout i další

„Podporu podepsali i kolegové Josef Bernard, Jiří Štěpán, Martin Půta a Jiří Čunek, nyní čekáme na vyjádření kolegy Ivo Vondráka z Moravskoslezského kraje,“ řekl Martin Netolický.

Podle něj je to skupina sice různorodá, ale cítí potřebu zdůraznit, že názor předsedkyně Asociace krajů a Zemanovy zastánkyně Jany Vildumetzové není názorem celé asociace.

„Mé sympatie se nemění. Nechci ale nikoho doporučovat, občané sami dobře vědí, koho chtějí, a vyberou si. Jsem zvědavá na předvolební duely, budu volit srdcem i rozumem,“ napsala karlovarská hejtmanka Lidovým novinám, které na rozdílné názory mezi šéfy krajů upozornily.

„Koho podpořím ve druhém kole já? Budu volit člověka, o kterém vím, že je kultivovaný, vzdělaný, uvážlivý a hlavně mě nebude neustále něčím překvapovat. Pane prezidente, moc děkuji za to, co jste udělal pro náš stát a regiony za uplynulých pět let. Mám však pocit, že pro nadcházející období nabízí lepší směr pro naši zemi Jiří Drahoš. Možná se mýlím, ostatně i to je lidské, ale jsem o tom niterně přesvědčený,“ uvedl Martin Netolický v prohlášení pro média.

Pardubický hejtman je zklamán zejména z politického vývoje posledního roku.

„Jsem sociální demokrat a nemohu být hluchý ke krokům, které vedly k našemu volebnímu výsledku. Mrzí mne, že osobní ataky mezi dvěma ústavními institucemi, hlavou státu a vládou, vedly podle mě k naprosto nevhodným postupům, které jsou neadekvátní těmto institucím,“ řekl Martin Netolický, kterému vadí mimo jiné účelový výklad ústavy.

„Jsem právník, ústava je bible, která má význam a historický kontext, není to cár papíru, se kterým si každý může dělat co chce. A pokud mi někdo bude vyčítat, že jsem změnil názor, tak Miloš Zeman taky změnil názor, protože z odpůrce hnutí ANO se stal jeho velký zastánce a podporovatel a platí to i naopak, když se stal Andrej Babiš velkým zastáncem Miloše Zemana,“ dodal hejtman.

Vedle ocenění kvalit prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše se chce postavit na jeho stranu i kvůli útokům na osobu někdejšího šéfa Akademie věd.

„Nyní mi především vadí diskreditační kampaň, která v tuto chvíli běží zejména na sociálních sítích, protože to jsou až neuvěřitelné ataky, proti kterým se dá těžko bojovat. Proto si myslím, že si pan Drahoš zaslouží podporu i z morálního hlediska,“ řekl hejtman Netolický.