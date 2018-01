Poslancem i ředitelem? Obojí stíhat nejde, říká lidovecký poslanec

Svého poslance Marka Výborného znali v minulých letech především studenti pardubického Gymnázia Mozartova a jejich rodiče.

Jako nového poslance ho ale pohltila politika a na půdě parlamentu bojuje například za změnu zákona o střetu zájmů. Proto se také chystá své původní zaměstnání opustit.

„Rád bych vyzval všechny, aby se nebáli veřejného angažování. A to i ve svém okolí, ve spolcích, na obcích či ve městech. Je to důležitá služba a možná i poslání,“ říká Marek Výborný.

Máme za sebou volbu prezidenta. Jaký dopad má podle vás její výsledek na atmosféru v zemi?

Prezidentská volba bohužel ukázala v plné nahotě rozdělení naší společnosti. To je něco, co je patrné nejen na půdě Sněmovny, ale i na atmosféře, ve které žijeme. Respektuji demokratickou volbu Miloše Zemana.

Jen se obávám, že svá slova krátce po vyhlášení výsledků, o své jisté uměřenosti a pokoře, nedokáže naplnit. Nakonec to ukázal ještě během svého proslovu opakovaným slovním atakem novinářů.

Tato polarizace, hrubost a nedostatek velkorysosti vítězů nás bohužel asi budou provázet po zbytek jeho mandátu. Je potřeba ale nerezignovat, polovině společnosti to vadí. Je zde velká touha po slušnosti a pravdivosti. Jsem v tomto smyslu optimista.

Svůj poslanecký mandát vykonáváte 100 dnů. Co vás dosud při této práci nejvíce překvapilo nebo zaskočilo?

Opakované výroky některých kolegů, zvláště těch, kteří přišli z byznysu, že se ve Sněmovně žvaní a nemaká. Bohužel zvláště hnutí ANO se toto „úspěšně“ daří podsouvat veřejnosti.

Je to ale hluboké nepochopení poslání parlamentu. Právě zde je třeba jednotlivé problémy či návrhy zákonů diskutovat. To je naše práce. Nejsme manažeři, kteří by měli bez diskuse rozhodovat.

Musíme si uvědomit, že schopnost diskuse a dialogu s sebou nese trpělivé vyslechnutí moudrých i méně moudrých názorů. A na jejich základě můžeme více či méně kompetentně rozhodnout. V tom je kouzlo a pro někoho možná i slabost demokracie.

Co bylo dosud vaším nejtěžším poslaneckým rozhodnutím?

Určitě rozhodování o vydání poslanců Svobody a Růžičky k trestnímu stíhání. Během jednání mandátového a imunitního výboru jsem změnil názor a hlasoval jsem proti jejich vydání.

Pokud vím, stal jste se organizátorem kulatého stolu na půdě Sněmovny k novele zákona o střetu zájmů. Proč?

Na svých cestách po našem kraji jsem opakovaně slyšel výtky k dnes platné podobě zákona o střetu zájmů, která dává na stejnou úroveň ministry či senátory a poslance se starosty obcí s několika desítkami obyvatel.

Ta disproporce je zjevná. Po diskusích s kolegy z ostatních politických stran jsem připravil novelu zákona, která by z veřejných funkcionářů, kteří jsou ve svých funkcích neuvolnění, tedy vykonávají je při zaměstnání, často na úkor rodiny, koníčků, sňala povinnost majetkových přiznání a přiznání o výši příjmů a závazků.

Zvláště když dnes jsou tyto údaje zcela volně přístupné na internetu. Je zde totiž velké nebezpečí, že řada kvalitních a zkušených komunálních politiků již nebude letos právě z tohoto důvodu kandidovat v komunálních volbách.

Reálně hrozí kolaps místních samospráv, případně výrazné zhoršení správy obcí a měst. A to si asi nikdo nepřeje.

Ovšem řada lidí transparentnost příjmů politiků vašim argumentům nadřazují....

Nepopírám potřebu transparentnosti.Naopak. Na těchto malých obcích je ale přece veřejná kontrola zajištěna již tím, že si tam „všichni vidí do talíře“. A všechna zásadní rozhodnutí musí stejně učinit zastupitelstvo.

A bohužel je pravdou, že již začátek účinnosti novely zákona na konci minulého roku přinesl řadu rezignací radních, starostů a místostarostů.

I proto chceme po přijetí novely pokračovat v diskusi o dalších parametrech zákona o střetu zájmů, tak aby transparentnost a veřejná kontrola také odpovídala právům garantovaným ústavními zákony.

Kdy se bude novela projednávat a má šanci na přijetí?

Projednávána bude na únorové schůzi Sněmovny. Jsem rád, že pozitivní ohlasy mám z většiny klubů včetně poslanců hnutí ANO. Jsem mírně optimistický, pokud jde o její schválení. Uvidíme.

Jakou dáváte šanci Andreji Babišovi při druhém pokusu o sestavení vlády?

Zvolením Miloše Zemana dostane Andrej Babiš na jedné straně více času, na druhé ale zatím pan prezident hovoří o 101 podpisech. Myslím, že mnohé napoví blížící se sjezd sociální demokracie. Jako nejreálnější mi v tuto chvíli připadá menšinová vláda ANO a ČSSD s tichou podporou KSČM.

Je stále ve hře o účast ve vládě i vaše domovská KDU-ČSL? Anebo hodlá setrvat v opozici i nadále?

Naše stanovisko se nemění. Ve vládě s hnutím ANO za současných podmínek nebudeme. Překážkou jsou jak zjevné programové rozdíly a pojetí politiky, tak skutečnost, že v čele vlády stojí člověk trestně stíhaný s vážným podezřením z podvodu.

Jako opozice ale budeme pečlivě hodnotit jednotlivé návrhy zákonů a budeme podporovat všechna rozumná řešení ve prospěch občanů, ať již to budou naše návrhy, či vládní.

Logicky není možné zvládat všechny vaše aktivity. Kterých se, třeba dočasně, zbavujete?

Skutečně to není jednoduché. Mám doma také tři děti a naštěstí velmi tolerantní manželku, která mě velmi podporuje. Některé své aktivity jsem logicky musel omezit.

Marek Výborný *1976 Žije v Heřmanově Městci, ženatý, otec tří dětí Od října 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR 16 let učí na gymnáziu (dějepis, základy společenských věd, latina), od roku 2012 ředitel Gymnázia Mozartova, Pardubice Zastupitel města Heřmanův Městec od roku 2006, člen Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Pardubického kraje od roku 2004

A to hlavní. Po třech měsících vidím, že skutečně není možné s plným nasazením být v pozici ředitele gymnázia a poslance, chci-li obojí dělat na 100 procent.

Proto již od prosince jednám s představiteli zřizovatele z Krajského úřadu a snad mohu prozradit, že funkci ředitele gymnázia předám již během jarních měsíců svému nástupci. V těchto dnech řešíme časový harmonogram.

Určitě zajistím hladký průběh přijímacího řízení a přípravu maturitních zkoušek. Celé mé angažmá ukázalo, že tým vedení gymnázia si dokáže vzájemně vyjít vstříc, je vysoce kompetentní a škola tím není nijak ohrožena.

Pokud vydržíte po vzoru svého otce v politice delší dobu, neobáváte se, že skončíte v nějaké poslanecké bublině?

Doufám, že se to nestane. Chci i nadále aspoň pár hodin učit, být v kontaktu se studenty a pedagogy a také být co nejvíce v regionu.